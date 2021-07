Camila Giorgi, ostacolo Svitolina a Tokyo: l'ucraina dagli scatti hot al matrimonio con Monfils | Foto

27 luglio 2021 a

Camila Giorgi lanciatissima alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Dopo aver letteralmente travolto, nell'ordine, la statunitense Brady, la russa Vesnina e la ceca Karolina Pliskova, tutte più quotate di lei alla vigilia dei Giochi, ora c'è da superare l'esame, valevole per i quarti di finale, Svitolina, l'ucraina numero 4 del tabellone, attualmente la favorita del torneo dopo l'eliminazione della giapponese Osaka.

Ma la Camila vista in questi giorni può dar del filo da torcere a tutte. La chiave di questo ritrovato smalto, secondo molti, sta nel fatto che a bordo campo ci sia la capitana azzurra Tathiana Garbin e non, come d'abitudine nei tornei di singolare, il padre Sergio, considerato un "padre padrone", teoria però questa sempre respinta con sdegno dalla stessa Giorgi.

Elina Svitolina, proprio come Camila, si è spesso divertita (soprattutto in passato) a posare in foto sexy, tra cui quelle per XXL Ucraina.

Insomma, a Tokyo ci sarà anche un duello ad alto tasso di sensualità. Senza dimenticare che la Svitolina ad aprile si è sposata con il collega francese Gael Monfils.

I due, 26 anni lei e 35 lui, fanno coppia fissa da fine 2018 e si sono sposati a Ginevra. La cerimonia, a insolite tinte lilla, si è tenuta al Four Seasons Hotel.

"Assistere ai match di Monfils? Posso dire che è molto, molto più difficile rispetto che a stare in campo - ha affermato la Svitolina in una vecchia intervista -. Puoi vedere le cose in modo diverso e ho imparato tanto da quei momenti in cui ero semplicemente seduta e lo guardavo. Capisci che l’allenatore capisce di più e che bisogna ascoltarlo quando dici cose che sono ovvie. Ma quando giochi a volte non vedi questo tipo di cose". L'auspicio è che quest'ultimo atteggiamento prenda il sopravvento anche durante il match contro l'azzurra Camila Giorgi. Un duello sexy.

