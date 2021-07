Bobo Vieri, guaio a Formentera: villa allagata. Ma la sua Costanza lo sfotte: "Ecco la nuova piscina" | Video

27 luglio 2021 a

a

a

Piccolo fuori programma per Bobo Vieri, in vacanza come sempre a Formentera, ormai sua seconda città. Il maltempo che ha colpito l'Isola delle Baleari ha provocato l'allagamento della parte esterna della sua villa. A questo punto l'ex centravanti della Nazionale ha cercato di risolvere il problema con le gambe a mollo nell'acqua, mentre la compagna e madre delle sue due figlie, Costanza Caracciolo, ironizzava sulla vicenda: "Ecco la nuova piscina". Vieri e la Caracciolo sono in vacanza nella località spagnola insieme a Federica Nargi (sua collega a Striscia la Notizia quando faceva la Velina) e Alessandro Matri, ex centravanti pure lui di Juve e Milan. Vacanza di coppia in famiglia tra Ibiza e Formentera.

Vieri, casa allagata a Formentera

Allagamento a parte, il divertimento è assicurato con una squadra simile. E così sui social le due ex Veline condividono continuamente immagini della loro vacanza e del loro spasso, tra bagni di sole, tuffi in mare, bikini al top, scherzi, aperitivi al tramonto, per la gioia (e magari qualche critica) da parte dei numerosi follower su Instagram. Durante il periodo di vacanza a Formentera, Vieri e Matri si sono gustati tante partite degli Europei di calcio.

L'anno degli Europei e della Bombeer Azzurra: la gioia di Vieri. Ecco cosa fa sui social con Matri

Senza dimenticare come Costanza Caracciolo e Bobo Vieri abbiano organizzato una festa per il primo compleanno della figlia Isabel. Federica e Alessandro sono arrivati per primi sull’isola con le figlie Sofia e Beatrice e dopo qualche giorno il bomber e la modella influencer li hanno raggiunti con le loro bimbe Stella e Isabel. Quattro piccole femminucce, per un'amicizia, quella tra la Caracciolo e la Nargi, ha retto pure al post Striscia la Notizia. Il binomio tra le ex Veline quindi (la bionda e la mora) sembra davvero indissolubile e chissà se Stella e Isabel da una parte e Sofia e Beatrice dall'altra sarà altrettanto solido.

Bobo Vieri pensa ai Mondiali, la Bombeer come talismano per gli Azzurri?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.