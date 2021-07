Volley donne, l'Italia supera la Turchia 3-1

Seconda vittoria in altrettante partite per Egonu e compagne

27 luglio 2021 a

a

a

Seconda vittoria in altrettante partite per l’Italvolley femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le azzurre hanno battuto 3-1 la Turchia (25-22, 23-25, 25-20, 25-15). L’Italia, che ha vinto con merito la gara, avrebbe forse potuto farlo con un risultato ancora più rotondo se non avesse avuto qualche breve passaggio a vuoto che sembrava poter concedere delle chance alle avversarie. Rimane il fatto che l’Italia ha dimostrato ancora una volta di avere tutte le carte in regola per dire la sua nel torneo gestendo un’avversaria che non ha mai mollato.

Olimpiadi, la guida a Tokyo 2021: fuso orario, date, calendario e tv

Mazzanti ha proposto la stessa formazione della gara d’esordio con Malinov in palleggio, Egonu opposto, Bosetti e Pietrini le schiacciatrici, Fahr e Danesi centrali con De Gennaro libero. Guidetti ha scelto Ozbay in palleggio, Karakurt opposto, Erdem e Gunes centrali, Baladin e Ismailoglu schiacciatrici con Akoz libero. Il primo set è stato caratterizzato da una partenza lanciata delle azzurre che hanno subito accumulato un +5 (10-5) gestito fino al 18-11. In quel momento però un break di 7-1 delle turche ha improvvisamente riaperto un parziale che sembrava già instradato. Nonostante il momento di difficoltà, però, le ragazze di Mazzanti sono state brave a riprendere in mano la situazione e a chiudere alla seconda palla set sul 25-22. Il secondo parziale è cominciato con la conferma di Sylla in campo al posto di Pietrini (cambio già effettuato dal CT nel finale di primo set); la situazione è apparsa da subito più equilibrata con le squadre ravvicinate nel punteggio (17-17). Sul 19-18 (poi 20-18) si è concretizzato il primo vantaggio turco della gara; vantaggio he però è durato poco con le azzurre in grado di riprendere le avversarie dando vita a un punto a punto (23-23) che ha portato però le turche a servire per il set e a chiudere in proprio favore la frazione sul 25-23 grazie soprattutto a una ricezione non proprio efficace delle azzurre.

Italvolley, ecco i convocati di Blengini e Mazzanti per le Olimpiadi

Terzo set che ha proposto la stessa situazione del precedente con le squadre costantemente a contatto lottando su ogni pallone. Solo nel finale Sylla e compagne hanno piazzato l’allungo decisivo grazie al quale hanno chiuso 25-20 portandosi così nuovamente in vantaggio sul 2-1. Nel quarto le azzurre sono subito partite forte portandosi sul 10-5 anche grazie a Danesi decisiva a muro nel parziale; vantaggio poi gestito (19-11) fino al 25-15 che ha decretato il meritato successo tricolore. "Siamo soddisfatti di aver ottenuto la seconda vittoria, nonostante ci sono stati dei momenti in cui abbiamo faticato a stare dentro la partita. Siamo partiti fortissimo, poi invece non siamo riusciti a continuare a divertirci e quando questo capita ne risentiamo. La nostra battuta non ha funzionato sempre al massimo e la Turchia con palla sulla testa è un grosso problema - ha dichiarato il coach Davide Mazzanti - Dopo aver vinto il terzo set, nel quarto ci siamo liberati e abbiamo espresso il nostro meglio tutto insieme. Oggi abbiamo incontrato una delle squadre più in ritmo del momento e volevamo vedere come avremmo risposto, alla fine le cose sono andate bene. La nostra scelta è stata quella di presentarci in palla fisicamente all’Olimpiade, d’altro canto abbiamo poco ritmo e lo dobbiamo acquisire giorno per giorno, i test provanti per salire di livello non sono mancati e non mancheranno".

Paola Egonu e la vita privata: "Mi piace il matrimonio, ma non deve interessare con chi vado a letto"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.