Calcio, ecco i nuovi direttori sportivi: c'è anche Albertini

A Coverciano il migliore è Mattia Notari supervisor scouting della Juventus

27 luglio 2021 a

a

a

Sono stati ufficializzati dal Settore Tecnico i nuovi Direttori Sportivi che si sono diplomati al termine degli esami svolti a Coverciano lo scorso lunedì 19 luglio. Dopo aver seguito - in presenza e con la didattica a distanza - le 144 ore di lezione, i neodiplomati hanno infatti superato la prova finale, che consisteva in un doppio test scritto (sulla valutazione di un singolo giocatore e di un’intera squadra dopo averne visionato una partita, più un questionario a risposte chiuse e aperte su tutto il programma didattico svolto) oltre alla discussione della propria tesi davanti alla commissione d’esame. Tra tutti gli allievi diplomati, il migliore è risultato Mattia Notari, l’attuale Italy Scouting Supervisor della Juventus. Da segnalare inoltre le prove finali fatte registrare anche dal responsabile della Scouting Area del Parma, Massimiliano Notari; dal vicecampione d’Europa con la maglia azzurra nel 2012 e attuale allenatore nel settore giovanile del Milan, Ignazio Abate; dal chief scout della Fiorentina, Antonio Tramontano, e dall’ex calciatrice della Nazionale, con 65 presenze in azzurro nella sua carriera, Raffaella Manieri.

Juventus, Arrivabene sarà il nuovo amministratore delegato

Proprio Manieri, con la sua tesi dal titolo ’Il mixed team: di necessità virtù’, ha ottenuto una borsa di studio pari all’intero costo del corso: il suo lavoro è stato infatti giudicato dalla commissione d’esame il migliore e quindi meritevole di questo riconoscimento. Tra i nuovi ds, sono molti i nomi noti del calcio italiano, a cominciare dallo stesso presidente del Settore Tecnico, Demetrio Albertini, oltre alla presidente della Pink Bari, Alessandra Signorile, e agli ex calciatori - solo per citarne alcuni - Dario Dainelli, Paolo De Ceglie, Alessandro Matri, Emiliano Moretti e Giampaolo Pazzini.

Europei, Gravina scrive a Draghi per avere il pubblico all'Olimpico. Il Cts: "Serve tempo"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.