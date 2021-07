Camila Giorgi, esame Pliskova a Tokyo: sguardo concentrato per la tennista che ama la moda | Foto

26 luglio 2021 a

Camila Giorgi continua a stupire, stavolta però in campo. La tennista marchigiana, dopo le scorribande su Instagram in cui spesso e volentieri esalta il suo fisico mozzafiato, sta convincendo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, è avanzata agli ottavi di finale sfoderando due prestazioni, rispettivamente contro la statunitense Brady e la russa Vesnina, senza errori e con una grande percentuale di colpi vincenti. Ora agli ottavi di finale c'è l'esame Karolina Pliskova, avversaria senza dubbio quotata ma che Camila ha battuto recentemente sull'erba di Eastbourne.

In vista del match contro la tennista ceca, Camila ha quindi catalizzato la sua concentrazione solo sul tennis e sul prossimo impegno. Foto mentre è al servizio, con sguardo in alto e concentratissimo sulla pallina.

La Giorgi è un bel vedere tuttavia anche quando gioca, nonostante non abbia mantenuto in carriera quella possibilità di essere un Agassi in gonnella che si era intravista soprattutto agli inizi. La Giorgi nei giorni scorsi si è comunque goduta il buon momento pubblicando sul suo seguitissimo profilo Instagram uno scatto in cui appare nel suo completo azzurro, con top e shorts.

Fan contentissimi, con la Giorgi che ha mostrato il suo fisico perfetto, stavolta con addominali scolpiti che hanno impressionato i follower. Insomma, per Camila momento felice, tra tennis e moda. In campo sta trovando una condizione fisica ottima e il suo tennis fatto di colpi profondi e angolati sta mettendo in difficoltà anche le più forti del circuito, mentre in ambito moda e social sta conquistando sempre più credito. Il suo marchio Giomila è già lanciatissimo e le sue foto su Instagram hanno catturato l'attenzione pure di Lele Mora. L'ex agente dei vip ha commentato: "Sei sempre più bella e molto seria". Ora però c'è il campo: l'occasione per stupire i tifosi si presenta a Tokyo, alle Olimpiadi: c'è la Pliskova per continuare a coltivare il sogno medaglia.

