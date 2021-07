Olimpiadi, la staffetta azzurra 4x100 stile libero è d'argento

Foto: lapresse

Bronzo per Martinenghi nella finale dei 100 rana

26 luglio 2021 a

L’Italia si aggiudica la medaglia d’argento nella staffetta 4x100 stile libero ai Giochi Olimpici di Tokyo. Il quartetto composto da Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo chiude in 3’10''11, nuovo record italiano. Oro agli Stati Uniti e bronzo all’Australia.

"Abbiamo scritto una pagina di storia". È immensa la gioia degli Azzurri della staffetta 4x100 stile libero maschile ai microfoni della Rai. "Siamo stati veramente bravi", dice Alessandro Miressi. "Eravamo convintissimi di fare una grande gara", gli fa eco Lorenzo Zazzeri. "Per me era impensabile essere qui. Quando la vedrò ci crederò", dichiara Manuel Frigo. "Non è una cosa da tutti i giorni", il pensiero finale di Thomas Ceccon che poco prima aveva preso parte alle semifinali dei 100 dorso.

Nicolò Martinenghi si aggiudica invece la la medaglia di bronzo nella finale dei 100 rana ai Giochi di Tokyo. L’azzurro chiude in 58''33. Oro al britannico Adam Peaty in 57''37, argento all’olandese Arno Kamminga in 58''00.

