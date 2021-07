Daniele Garozzo a Tokyo, l'amore con Alice Volpi e il bacio dopo l'oro a Rio: "Non era organizzato"

26 luglio 2021 a

Daniele Garozzo è un fiorettista italiano, campione olimpico a Rio de Janeiro e a caccia di una medaglia anche a Tokyo. Cresciuto in una piccola palestra di Acireale oggi è diventato uno degli schermidori più forti al mondo. E' nato a Catania il 4 agosto del 1992 sotto il segno zodiacale del Leone. Anche suo fratello, Enrico è un atleta specialista della spada e argento a squadre ai Giochi brasiliani. Daniele ha militato prima nelle nazionali giovanili e poi è entrato nella storia della scherma mondiale conquistandosi appunto il titolo olimpico nel fioretto a Rio 2016.

Per quanto riguarda la vita privata, è fidanzato con Alice Volpi, pure lei fiorettista. In passato Alice ha parlato così di qualche suo dettaglio relativo alla sua quotidianità.

"Le rinunce per la scherma? Niente di insormontabile - ha affermato -, però per una come me non è facile rispettare la dieta. Adoro la pasta in tutti i modi e ne posso mangiare poca, sempre pesata".

Negli occhi e nella mente di amici e tifosi di entrambi, c’è ancora quella corsa di Daniele ad arrampicarsi sugli spalti dell’arena di Rio per baciare Alice dopo l’oro olimpico conquistato nel 2016. "Sono andato a darle un bacio è sembrato un’uscita organizzata, una dichiarazione per quella data speciale. Non è andata così, c’erano stati tanti baci prima, quel giorno la gente ci guardava più del solito e se ne è accorta", ha affermato in una recente intervista lo stesso Garozzo. Il sogno sarebbe quello di ripetersi e magari fare doppietta, come è capitato agli ultimi campionati italiani, dove entrambi hanno conquistato il titolo nelle rispettive gare. "Per me è la seconda Olimpiade - ha confidato Daniele -, ma farla insieme ha un sapore speciale. Già era stato molto bello averla condivisa con mio fratello cinque anni fa, poterla condividere con Ali arricchisce ulteriormente un evento magico".

