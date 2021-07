Federica Pellegrini e l'amore: "Più le volte in cui sono stata tradita. Sesso? Fondamentale"

26 luglio 2021 a

Federica Pellegrini è probabilmente la nuotatrice più forte nella storia italiana e non solo. Campionessa olimpica, mondiale ed europea, oltre che primatista nei 200 stile libero, la Pellegrini è tra le punte di diamante anche all'Olimpiade di Tokyo. In diverse occasioni ha rivelato qualche dettaglio relativo alla vita privata, “Le donne fanno paura a tanti uomini. Però io credo che non siano le donne a far paura ma siano gli uomini ad aver paura dell’emancipazione delle donne. Federica fa paura? Molto”, ha rivelato in una vecchia intervista. "Di sicuro sono più le volte in cui sono stata tradita. L’amore è un sentimento che ti porta a scegliere persone diverse indipendentemente dal periodo in cui ti trovi. Cresce con te. Il sesso è fondamentale. Ultimamente, negli ultimi due o tre anni sono arrivata ad avere una fisicità nella quale mi ritrovo al 100%”, ha spiegato tempo fa.

La campionessa di nuoto spesso anche sui social posta foto che la ritraggono bellissima come non mai. Una decisione arrivata da quando ha cominciato a piacersi di più. Per quanto riguarda la vita sentimentale, dal 2008 al 2011 è stata con Luca Marin, anche lui nuotatore e con cui aveva iniziato una convivenza a Verona.

In un’intervista a Chi, Marin ha rivelato il momento in cui ha scoperto, però, che Federica si stava innamorando di un altro: “In realtà questa storia è iniziata a Tenerife lo scorso maggio. A quei tempi tra me e Fede tutto filava liscio. Lei faceva addirittura progetti di famiglia: diceva di volerne formare una con me. Convivevamo a Verona nel nostro nido e andavamo d’amore e d’accordo. Una sera ho notato uno strano sguardo tra lei e Magnini. Nella mia testa è scattato un dubbio", ha raccontato Marin. Da lì Federica ha iniziato la storia con Magnini, durata fino al 2017. Ora la Pellegrini sembra essere legata al coach Matteo Giunta, ma i due non hanno mai confermato la storia.

