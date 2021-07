Olimpiade, argento Bacosi nello skeet: l'umbra ancora sul podio dopo l'oro di Rio de Janeiro

26 luglio 2021 a

Medaglia d'argento per Diana Bacosi nello skeet femminile alle Olimpiadi di Tokyo. La tiratrice di Città della Pieve, in testa praticamente per tutta la gara, è stata superata in extremis dalla statunitense Amber English. Per la Bacosi secondo posto dopo l'oro olimpico a Rio nel 2016.

Terzo posto per la cinese Meng Wei. La Bacosi è stata battuta nel duello finale dalla English per 56 piattelli a 55. Nata a Città della Pieve, in Umbria, per quanto riguarda la vita privata, è sposata con Vincenzo (che lavora nel campo militare) e ha un figlio, Mattia, nato nel 2009. Nel maggio 2018 un brutto incidente è capitato alla stessa Bacosi, che era in macchina insieme al figlio.

Mattia è nato nel 2009: "Quando è nato, nel 2009 è stata una gioia immensa. Ho capito che dovevo prendermi del tempo e così ho appeso il fucile al chiodo per un anno - ha ricordato in una vecchia intervista -. Ho rischiato di perdere il ritmo ma ne è valsa la pena. Volevo i miei traguardi sportivi, ma con i tempi giusti e un anno ho voluto godermi il mio bimbo". Poi il trionfo alle Olimpiadi di Rio. "Mio marito? Mi segue, dopo i miei genitori è il mio primo tifoso insieme a Mattia", ha sottolineato. Ora un'altra medaglia, non la più pregiata, ma a 38 anni l'argento a Tokyo costituisce comunque un risultato da incorniciare per Diana. Delusione invece per l'altro umbro in gara lunedì 26 luglio, Alessio Foconi nel fioretto, eliminato agli ottavi di finale.

