Camila Giorgi pronta per la Vesnina a Tokyo, top e shorts super sexy: addominali scolpiti | Foto

Camila Giorgi ha superato il primo turno del torneo olimpico di Tokyo battendo in due set la statunitense Brady. Ora lunedì 27 luglio affronterà la russa Vesnina, in un match difficile ma che comunque lascia aperte le speranze di ulteriore passaggio del turno per la tennista marchigiana.

La Giorgi si è intanto goduta il successo sulla Brady pubblicando sul suo seguitissimo profilo Instagram uno scatto in cui appare nel suo completo azzurro, con top e shorts. Fan contentissimi, con la Giorgi che ha mostrato ancora una volta il suo fisico perfetto, stavolta con addominali scolpiti che hanno impressionato i follower. Insomma, per Camila momento felice, tra tennis e moda. In campo sta trovando una condizione fisica ottima e il suo tennis fatto di colpi profondi e angolati sta mettendo in difficoltà anche le più forti del circuito, mentre in ambito moda e social sta conquistando sempre più credito. Il suo marchio Giomila è già lanciatissimo e le sue foto su Instagram hanno catturato l'attenzione pure di Lele Mora. L'ex agente dei vip ha commentato: "Sei sempre più bella e molto seria".

Chissà se questa frase abbia fatto contenta anche la tennista marchigiana, che tempo fa ha ammesso: "Il mio chiodo fisso è più la moda del tennis", ha affermato. Ora però la concentrazione massima è rivolta alle Olimpiadi di Tokyo, con Camila che punta ad andare avanti il più possibile. Il sogno medaglie è ancora lontano, intanto il primo passo tuttavia è stato fatto. Adesso sotto con la Vesnina. Il completo azzurro con top e shorts ha già conquistato tutti sui social, l'auspicio è che sia dominante anche in campo. Appuntamento quindi con la sfida tra la Giorgi e la russa è per lunedì 27 luglio.

