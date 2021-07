Luigi Samele, lacrime e gioia in video con la famiglia. Su Instagram: "Medaglia d'argento il più bel regalo di compleanno"

24 luglio 2021 a

Luigi Samele ha conquistato la prima medaglia per l'Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020, uscendo sconfitto nella sciabola contro l'ungherese Aron Szilagyi. L'argento per lo schermidore pugliese arriva a pochi minuti dal 25 luglio, giorno del suo compleanno. "Questo è il regalo più bello che qualcuno ti abbia mai fatto: Argento olimpico", ha scritto su Instagram, postando alcune foto della premiazione e della medaglia.

Poi non sono mancate le lacrime di gioia per la medaglia nella sciabola individuale quando si è trovato in collegamento con la "dark room" di Casa Italia, nella quale ha ricevuto la sorpresa di un collegamento video in diretta con la sua famiglia. Lì l'atleta si è commosso fino alle lacrime e ha gioito mostrando la medaglia d’argento. "Grazie mille, è bellissimo, che sorpresa, vi voglio bene. Ci credete voi? Io ancora faccio fatica", ha detto Samele rivolgendosi ai genitori, i fratelli e i nipotini, che gli hanno risposto ti aspettiamo con gli spaghetti con le vongole.

Il medagliere dopo il primo giorno dei Giochi: Italia seconda

"Un oro e un argento nella prima giornata di Tokyo2020! Grazie Vito Dell’Aquila e Gigi Samele per le gioie che ci avete regalato. Godetevi questi momenti e non smettete di sognare! La strada per il prossimo obiettivo inizia da adesso. Complimenti anche alle federazioni di Taekwondo e Scherma". Con questo tweet la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, ha festeggiato le medaglie azzurre arrivate oggi a Tokyo.

