Camila Giorgi, tutti gli scatti più sexy: dal vestito in pizzo nero al look country | Foto

Camila Giorgi è la numero uno azzurra del tennis femminile e ragionevolmente rappresenta la carta migliore che l'Italia può giocarsi nel tabellone delle Olimpiadi di Tokyo. Al primo turno dovrà affrontare la statunitense Brady e si sa come il debutto costituisca spesso la partita più delicata di un torneo o di una manifestazione così importante.

Prima dell'esordio nell'olimpiade nipponica, Camila ha pubblicato sulla sua pagina Instagram, seguitissima, una serie di scatti che hanno entusiasmato i fan. Pochi giorni fa il completino azzurro, con shorts attillatissimi, in precedenza una serie di immagini private, in cui appare come al solito sexy, con didascalie che hanno lasciato spazio anche a un pizzico di malizia. In una di queste, è immortalata con un abitino in pizzo nero, con tanto di citazione di Oscar Wilde: "Date alle donne occasioni adeguate ed esse saranno capaci di tutto", ha scritto, scatenando l'entusiasmo dei suoi follower.

Con lo stesso vestito ha postato un altra foto più o meno dello stesso tenore, con l'hashtag #love. Una foto che ha visto pure il commento dell'ex agente dei vip, Lele Mora, che ha scritto: "Sei sempre più bella e molto seria, un bacio Lele".

Altro scatto poi per Camila durante una escursione in campagna, con espressione sensuali e sorridente. "La felicità è una direzione, non un luogo", le parole scritte dalla tennista.

Che ora ha messo da parte, almeno per il momento, la sua parte di lavoro nel settore della moda, sua grande passione (ha fondato pure il marchio Giomila), per concentrarsi sul tennis e sull'Olimpiade di Tokyo. L'obiettivo è andare avanti il più possibile, mentre il sogno sarebbe conquistare una medaglia. Impresa molto difficile, ma intanto va fatto il primo passo. Domenica 25 luglio alle 4 la sfida contro la statunitense Brady, con i tifosi azzurri pronti a esultare per le sue gesta.

