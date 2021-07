Olimpiadi, il medagliere del 24 luglio 2021: prima la Cina, seconde Italia e Giappone

24 luglio 2021 a

a

a

Ecco il medagliere delle Olimpiadi di Tokyo 2020 del 24 luglio 2021, al termine del primo giorno dei Giochi. Al primo posto c'è la Cina, con tre ori e un bronzo. Al secondo posto, a pari merito, Italia e Giappone con un oro e un argento. Quarto posto per la Corea del Sud con un oro e due bronzi; al quinto Ecuador, Kosovo, Thailandia, Iran e Ungheria, con un oro.

Dell'Aquila conquista il primo oro dell'Italia: battuto Jendoubi nel taekwondo

Decimo posto per la Serbia e il Cor con un argento e un bronzo; al 12esimo posto ci sono invece Belgio, Spagna, India, Olanda, Romania, Tunisia e Taipei cinese con un argento. Al 19esimo posto, con un bronzo, Estonia, Francia, Indonesia, Israele, Kazakistan, Messico, Mongolia, Slovenia, Svizzera e Ucraina. Nella definizione del medagliere le posizioni sono determinate prima dal numero di medaglie d'oro, poi dalla somma tra queste e quelle d'argento e così via. In questo senso, un Paese che avesse - ad esempio - solo 5 ori, viene comunque prima di un altro che ha quattro ori e anche altre medaglie di argento o bronzo. Per l'Italia, nel pomeriggio, ossia la sera del Giappone, dal momento che il fuso orario è sette ore in avanti rispetto al nostro, hanno conquistato due medaglie Vito Dell'Aquila nel taekwondo e Luigi Samele nella sciabola.

L'Umbria alle Olimpiadi con Foconi e Santarelli: speranze di medaglia nella spada e nel fioretto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.