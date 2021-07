Vito Dell'Aquila come Carlo Molfetta: nati a Mesagne e oro alle olimpiadi nel taekwondo

24 luglio 2021 a

Vito Dell'Acqua come Carlo Molfetta: entrambi nati a Mesagne, in Puglia, ed entrambi medaglia d'oro alle olimpiadi nel taekwondo. Vito a 20 anni a Tokyo 2020, Molfetta a Londra 2012, quando ne aveva 28. "Era un pò sottotono all’inizio, non stava trovando il suo ritmo che è la sua peculiarità. Quando è riuscito ad aumentare è andato subito su. So che cosa prova anche io mi sono trovato sotto in finale", ha detto Carlo Molfetta, campione olimpico nel taekwondo a Londra 2012, che da Casa Italia ha commentato la medaglia d’oro di Vito Dell’Aquila.

Entrambi gli atleti sono nati a Mesagne. "Siamo la Jesi del taekwondo. Abbiamo voglia di vincere. Se Vito è più forte di me? Hai voglia! Ha vinto la medaglia a 20 anni io ne avevo 28", ha concluso Molfetta. "Siamo felici, soprattutto per Vito, un ragazzo di 20 anni che ha fatto un quadriennio eccezionale, scalando record a livello mondiale. Fare un’Olimpiade e vincerla è l’essenza dello sport, sono contento", ha dichiarato all’Italpress il presidente della Fita Angelo Cito, commentando l’oro nella categoria -58 kg di Dell’Aquila, il primo dell’Italia Team alle Olimpiadi nipponiche. "C’erano i presupposti per centrare il risultato, l’unico dubbio era la pressione vista la giovane età, ma dal punto di vista tecnico non avevamo alcun dubbio".

"Che gioia immensa! Vito ce l’ha fatta. Il suo e il nostro sogno si avvera: il nostro Vito Dell’Aquila (da Mesagne) è medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo!", così su Facebook Toni Matarelli, sindaco della città pugliese di cui è originario l'atleta azzurro. "Grandissimo Vito dell’Aquila prima medaglia d’oro italiana nel taekwondo. Da Mesagne, da Brindisi, dalla Puglia a portare in alto il tricolore d’Italia. Orgogliosi di te", ha scritto il governatore della Puglia, Michele Emiliano.

