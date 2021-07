Diletta Leotta, bikini hot al mare: ma senza il suo Can Yaman. Coccole al signor Brando | Foto

24 luglio 2021 a

Diletta Leotta sa essere sexy anche nelle azioni più banali. E così un semplice passaggio in mare con la tavola da surf insieme al suo cagnolino diventa ben presto virale sui social, in particolare su Instagram, dove la conduttrice Dazn può contare su 8 milioni di follower.

Diletta infatti è immortalata con un costume celeste che esalta le sue forme esplosive, e con lei c'è pure il cagnolino. "Il signor Brando al mare", ha scritto la Leotta nella didascalia che accompagna l'immagine. Senza il suo fidanzato Can Yaman, la maggior parte dei suoi fan vorrebbe essere al posto del signor Brando, che così si gode l'estate insieme alla sua sexy padroncina.

Intanto per Diletta Leotta su Dazn ci sarà probabilmente una rivale nella stagione ormai imminente 2021-22. Si tratta di Giorgia Rossi, che la piattaforma ha strappato a Mediaset. Ma la Rossi ha sempre smentito questa rivalità, non senza punzecchiare la "collega": "Io ho un approccio più giornalistico, lei ha un altro tipo di carriera, non siamo paragonabili", ha affermato Giorgia con una punta di malizia. Per poi aggiungere: "Non le invidio nulla, neanche il fidanzato", ha sottolineato.

Insomma, Can Yaman non scalda più di tanto la nuova giornalista Dazn, legata da tempo al collega Alessio Conti. "Il matrimonio è nei nostri programmi. Ci sposeremo in un posto esotico, senza avvisare quasi nessuno - ha detto -. Figli? Ora la priorità è il lavoro, ma sul tema Alessio pressa: mi ripete 'ho 45 anni, poi non avrò più energie'. Diciamo così: arriverà prima dei suoi 50", ha promesso la Rossi. Tornando alla Leotta, la rivalità con Giorgia su Dazn può aspettare: ora le coccole tuttavia non sono per Can Yaman, ma per il suo cagnolino Brando.

