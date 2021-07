Olimpiadi, primo oro dell'Italia con Vito Dell'Aquila nel Taekwondo: battuto il tunisino Jendoubi

24 luglio 2021 a

Olimpiadi, Vito Dell’Aquila ha vinto la prima medaglia d’oro per l'Italia nel taekwondo (cat. 58 kg) ai Giochi di Tokyo 2020. L’azzurro ha battuto in rimonta 16-12 il tunisino Mohamed Khalil Jendoubi. Una sfida molto combattuta che si è risolta nel finale. Il tunisino parte meglio e passa avanti 5-0, poi un break di 2 punti dell’azzurro che chiude sotto 5-2 il primo round. Poi si passa al 7-6 sempre per il tunisino nella seconda frazione, fino al 9-8 che chiude il round.

Tutto cambia nel terzo e finale round, dove Dell’Aquila dopo aver raggiunto l’avversario sul 10-10 passa a condurre per chiudere 16-12. L’atleta pugliese si è imposto in semifinale sull’argentino Lucas Guzman per 29-10. L’azzurro ha superato 26-13 l’ungherese Omar Salim agli ottavi di finale e il thailandese Ramnarong Awekwiharee ai quarti (37-17). Dell’Aquila, nato nel 2000, anno in cui il taekwondo ha esordito nel programma olimpico di Sydney, impreziosisce così la sua bacheca personale in cui trovano posto anche un oro e un bronzo europeo (2019 e 2018) e un bronzo mondiale (2017) Un grande successo per l'azzurro, arrivato pochi minuti dopo l'argento di Luigi Samele nella sciabola: lo schermidore azzurro si è arreso 15-7 al pluricampione Aron Szilagyi.

"Il secondo posto è meglio del terzo, peccato perché sono ancora arrabbiato per la finale, lui ha tirato molto bene, io ho provato a cambiare, non me lo ha permesso, se me lo avessero detto ieri avrei firmato", ha detto Samele al termine della finale di sciabola persa con l’ungherese Aron Szilagyi che gli vale comunque la medaglia d’argento olimpica, la prima che il foggiano vince a livello individuale a un’olimpiade. Domani Samele compie 34 anni. "Mi sono fatto un bellissimo regalo, deve ancora passarmi l’incazzatura per la sconfitta ma sono felice, anche se non riesco ancora a realizzare".

