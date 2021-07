Luigi Samele a Tokyo, dal flirt con Valentina all'amore con la collega Olga Kharlan

24 luglio 2021 a

a

a

Luigi Samele è semifinalista nella sciabola alle Olimpiadi di Tokyo. Dopo aver conquistato il bronzo a Londra nel 2012, altra opportunità per l'azzurro di andare a medaglia. "A Londra mi sono qualificato all'ultimo, ero molto indietro nelle classifiche e ho rimontato nelle ultime due gare - ha ricordato in una vecchia intervista - poi arrivato ai giochi sono entrato con la squadra in largo svantaggio e abbiamo vinto il bronzo, un sogno". Una vita da sportivo professionista con ritmi sempre serrati, tra allenamenti, gare, e continui viaggi in tutto il mondo.

Fognini, carica social da Tokyo: dopo Federico e Farah con Flavia Pennetta terzo figlio in arrivo | Foto

La vita personale può risentirne, anche se Samele ha trovato nel 2017 il tempo per fare tv, partecipando al reality Fox Parla con lei. Gigi doveva scegliere tra tre ragazze di cui poteva osservare abitudini e carattere senza mai però vederle. Alla fine aveva scelto Valentina Papi: "Quando mi han chiesto di partecipare pensavo fosse uno scherzo e avevo paura di sembrare antipatico, ma alla fine è stato molto divertente - ha affermato tempo fa - io e la ragazza che alla fine ho scelto siamo usciti insieme per un po', poi è finita perché stare con uno sportivo è dura per chi ha un lavoro normale: sono sempre all'estero, non esistono festività, gli orari sono sfasati". Spesso allora le relazioni nascono in pedana, tra colleghi che quei ritmi ben li conoscono.

Olimpiade, tocca agli umbri: Zaytsev subito in campo. Bacosi è la prima a giocarsi una medaglia

Così Samele oggi è fidanzato con l'ucraina Olga Kharlan, oro olimpico a Pechino, tre volte campionessa del mondo e star della sciabola: "Non sono uno che parla di fidanzamenti, di canzoni o film della nostra storia, stiamo bene insieme, vediamo come va", ha dichiarato Samele sempre in una vecchia intervista. Kharlan anni fa è entrata a sua volta a far parte della scherma bolognese, venendo ad allenarsi alla Virtus per potersi incontrare con Samele. La storia continua ancora oggi.

Olimpiade, ciclismo: Nibali a caccia dell'impresa contro Pogacar e van Aert

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.