Olimpiade, la gara di ciclismo su strada: altimetria, orario, diretta tv e i favoriti secondo i bookmakers

Prima giornate di gare e subito tre medaglie pesanti in palio ai Giochi Olimpici di Tokyo. Alle ore 4 (italiane) di sabato 24 luglio 2021 scatta infatti la gara in linea di ciclismo su strada. Il tracciato è davvero tosto: 234 chilometri con un dislivello di 4.865 metri, come una tappa alpina di montagna. Partenza dal Musashinonomori Park ed arrivo al Fuji International Speedway.

I primi 40 chilometri sono pianeggianti, poi una lunga e costante ascesa di circa 35 chilometri condurrà al primo Gpm di giornata, quello di Doushi Road (4,3 km al 6,1%). Scollinati, tratto in falsopiano e subito dopo la scalata a Kagosaka Pass (2,2 chilometri al 4,6%). Lunga discesa verso Gotemba e si scalerà il Monte Fuji, punto chiave della corsa: quindici chilometri durissimi al 6% di pendenza media e punte che vanno oltre il 10%. Ancora discesa, passaggio sul traguardo e ultima tornata: a trenta dall’arrivo si approccia il durissimo Mikuni Pass (6,5 chilometri al 10,6% di pendenza media con punte del 22%), dove sicuramente si farà la differenza. Ancora salita attende i corridori subito dopo: qualche chilometro pianeggiante per rifiatare e ancora il Kagosaka Pass. Da lì in poi discesa e un breve tratto in falsopiano che porterà all’arrivo. Arrivo previsto alle ore 11 (italiane).

I bookmakers mettono in prima posizione gli atleti usciti qualche giorno fa dal Tour de France: lo sloveno Pogacar(3.5) e il belga van Aert (5). Poi l'altro sloveno Roglic (7), l'altro belga Evenepoel (9). Quindi un terzetto formato dallo spagnolo Valverde, il portoghese Almeida e il canadese Woods (tutti a 16). E gli italiani? In corsa ci sono Nibali - da capire se sarà il finalizzatore oppure il regista - Ciccone e Caruso ma anche Bettiol e Moscon. La squadra azzurra è chiamata all'impresa con un ruolo da guastatrice. Ultimo aspetto, per niente banale, il meteo: dopo giorni caldissimi è atteso un temporale. proprio nelle ore decisive della corsa. Diretta tv su Discovery+, Rai2 ed Eurosport.

