Luca Curatoli, caccia alla medaglia: "Io più giocherellone prima dell'incontro, Berrè riflessivo"

Luca Curatoli è probabilmente la maggiore speranza italiana alle Olimpiadi di Tokyo nella sciabola maschile, e va a caccia della medaglia sabato 24 luglio. Durante il lockdown di marzo 2020 era stato intervistato da Sky. "Non è semplice allenarsi in quarantena - aveva sottolineato il napoletano, bronzo nella sciabola individuale ai Mondiali di Budapest 2019 -. La scherma è uno sport di contatto anche se non sembra. C’è un’arma di mezzo, le lame sono pure lunghe, in teoria le distanze di sicurezza ci sarebbero ma la verità è che l’incontro ravvicinato c’è sempre".

Curatoli aveva quindi proseguito: "A maggior ragione per un atleta come me, impetuoso, a cui piace lo scontro, cercare di andare addosso all’avversario - le sue parole -. Purtroppo dobbiamo seguire scrupolosamente le disposizioni e va bene così. Il mio sport mi ha abituato ad essere diligente, la scherma è l’emblema del rispetto delle regole”.

Di necessità virtù, le lezioni di sciabola si sono svolte a casa ma rigorosamente a distanza. Il maestro Leonardo Caserta - fratello dello stesso Curatoli - è collegato online con Luca che riceve consigli e rimproveri. “Ogni giorno sposto i mobili e rivoluziono il salotto di casa, per la gioia dei miei genitori", aveva ironizzato il 25enne del Club Scherma Chiaia, tesserato per le Fiamme Oro.

Lezioni a distanza più semplici? "No no per niente. Leo è super pignolo, mi bacchetta più adesso che è online. La mia esuberanza ha bisogno di essere disciplinata perché si può trasformare in una imprecisione tecnica, di gambe o di braccia. Io cerco di mettere il video un po’ storto, apposta, ma lui è più furbo di me e non ci casca, mi pizzica in ogni piccolo errore - ha dichiarato tempo fa, sempre nell'intervista Sky -. La squadra azzurra a Tokyo? Io sono il più esuberante, mi definiscono il giocherellone, poi in pedana quando uno si abbassa la maschera non ce n’è per nessuno, non c’è amicizia. Un secondo prima del match mi piace fare una battuta per sdrammatizzare, a differenza magari di Enrico Berrè che è più riflessivo".

