Olimpiadi, ecco la cerimonia di apertura: fuochi d'artificio e lo slogan United by Emotion

23 luglio 2021 a

a

a

Le Olimpiadi di Tokyo hanno ufficialmente preso il via. Con l'inizio alle 20 in punto, ora locale, della cerimonia di apertura, sono di fatto iniziato i Giochi Olimpici di Tokyo 2020, con la musica e un video delle emozioni dei Giochi che è stato trasmesso sui maxi schermi dello stadio Nazionale, con un’atleta giapponese di spalle con la maglia numero 21 e i tanti sportivi che si sono allenati durante il lockdown.

Olimpiadi, cerimonia di apertura: dove vederla in tv. L'Italia sfilerà da diciottesima: i portabandiera

I Giochi per via della pandemia di coronavirus sono stati infatti posticipati di un anno. Con il conto alla rovescia si è aperto lo spettacolo dei fuochi d’artificio. In un filmato introduttivo sono state mostrate le immagini del momento in cui la capitale giapponese si è vista assegnare l’organizzazione delle Olimpiadi, immagini che poi arrivano fino all’anno della pandemia, con i video delle strade di Tokyo vuote per le restrizioni per contenere il Covid.

Olimpiadi, altre 19 casi positivi al Covid: tre sono atleti

Dopo il filmato introduttivo sono apparsi nello stadio di Tokyo per la cerimonia di apertura dei Giochi gli atleti delle varie discipline in una sorta di allenamento virtuale come se fossero in lockdown. Situazione vissuta da moltissimi atleti durante la pandemia di coronavirus che ha colpito il mondo. "Auguri Presidente Mattarella! Lo sport italiano, a cui Lei ha sempre mostrato una straordinaria vicinanza, oggi La festeggia sventolando il tricolore a Tokyo 2020 nella vetrina sportiva più attesa. Siamo certi che avremo sempre accanto il primo tifoso degli azzurri!"; ha scritto su Twitter la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, da Tokyo dove rappresenterà il governo italiano all’apertura delle Olimpiadi. Con lo slogan United by Emotion, si sono quindi aperti, con la Cerimonia di inaugurazione, i Giochi olimpici di Tokyo 2020. Allo stadio Nazionale di Tokyo non c’è il pubblico ma sono miliardi le persone in tutto il mondo sintonizzate per assistere alla cerimonia. Presenti poche centinaia di funzionari e leader, tra cui l’imperatore giapponese Naruhito, il presidente francese Emmanuel Macron e la first lady statunitense Jill Biden. Le Olimpiadi hanno dovuto far fronte a una forte opposizione in Giappone per i timori che il raduno globale di oltre 11.000 atleti potrebbe dar via un nuovo aumento dei contagi da Covid-19. Tuttavia sono state molte le persone curiose che si sono avvicinate allo stadio, separato da un rigido cordone di sicurezza, per dimostrare il loro entusiasmo nelle ore precedenti la cerimonia. Intanto Jury Chechi fa la sua previsione: "Andremo ben oltre i 9 ori posti come obiettivo", ha pronosticato l'ex Signore degli Anelli, oro ad Atlanta 1996.

Paola Egonu e la vita privata: "Mi piace il matrimonio, ma non deve interessare con chi vado a letto"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.