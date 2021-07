Olimpiadi, cerimonia di apertura: dove vederla in tv. L'Italia sfilerà da diciottesima: i portabandiera

23 luglio 2021 a

E' ormai imminente la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Alle 13 ora italiana infatti inizierà la manifestazione, con la Grecia (come da tradizione) a entrare per prima allo stadio Olimpico per il via alla trentaduesima edizione dei Giochi. Ovviamente, a causa del Covid, non ci sarà il pubblico, ma saranno presenti soltanto ospiti vip per un totale di circa mille, in un impianto da 68.000. Il presidente francese Emmanuel Macron sarà l'unico leader del G7 a presenziare alla cerimonia.

Presente la first lady americana, Jill Biden. Per l'Italia ci sarà la sottosegretaria allo sport e pluriolimpionica, Valentina Vezzali. La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020 potrà essere vista in diretta streaming dalle 13 su Discovery+ (anche sulle piattaforme TIMvision, Amazon Prime e Fastweb) ed Eurosport Player (presente anche sulla piattaforma Dazn). Sulla Rai invece, sempre a partire dalle 13, la diretta tv della cerimonia andrà live su Rai2 e su RaiPlay. L'Italia sarà la diciottesima delegazione a entrare nello stadio, con Jessica Rossi ed Elia Viviani come portabandiera, subito dopo Israele e prima di Iran e Iraq. Poi sfilerà con la bandiera del Cio anche Paola Egonu.

La prima a sfilare sarà come sempre appunto la Grecia, paese di origine e culla delle Olimpiadi, poi il Team Olimpico dei rifugiati. La sfilata poi procederà secondo l'ordine alfabetico giapponese: il kanji. L'ultimo Paese a sfilare sarà quello ospitante, il Giappone. Penultima la Francia, che con Parigi sarà protagonista dei Giochi del 2024, terzultimi gli Stati Uniti, che organizzeranno a Los Angeles l'edizione del 2028. Prima della parata dei Paesi partecipanti alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ci sarà il discorso di Thomas Bach, presidente del Comitato Olimpico Internazionale. Appuntamento quindi a partire dalle ore 13 con l'inaugurazione dallo stadio di Tokyo, per i 32esimi giochi olimpici della storia.

