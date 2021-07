Camila Giorgi a Tokyo, completo azzurro mozzafiato. Shorts attillatissimi, occhio ai dettagli hot | Foto

22 luglio 2021 a

Camila Giorgi è pronta al debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Per lei, come per le altre azzurre Jasmine Paolini e Sara Errani, non un sorteggio fortunato. Al primo turno la tennista marchigiana sfiderà infatti la testa di serie numero 11, la statunitense Jennifer Brady. Ma Camila Giorgi non parte certo battuta e su Instagram ha presentato su Instagram la sua divisa ufficiale, targata Giomila, marchio fondato proprio dalla numero uno azzurra.

Una divisa che non rinuncia, come da abitudine per Camila, al lato sexy. Completo azzurro con shorts attillatissimi, nella serie di scatti social lato b in primo piano e poi posa più tradizionale, con dettagli sexy che non sono sfuggiti ai follower più attenti. Tornando al sorteggio olimpico, non è stata appunto un'urna fortunata per l'Italia.

Camila Giorgi, Jasmine Paolini e Sara Errani hanno pescato tutte delle teste di serie e, dunque, non avranno un cammino facile fin dal primo turno. Giorgi tuttavia rappresenta probabilmente la miglior carta che l’Italia può giocarsi al femminile in queste Olimpiadi.

Sul cemento giapponese la marchigiana può essere una mina vagante, ma, come detto, l’esordio non sarà dei più semplici. Camila, infatti, se la vedrà con l’americana Jennifer Brady, testa di serie numero 11. In caso di successo per Giorgi ci sarà la sfida con la vincente del match tra la lettone Jelena Ostapenko e la russa Elena Vesnina. Con un’altra vittoria si aprirebbe poi l’ottavo di finale, probabilmente contro la ceca Karolina Pliskova, finalista a Wimbledon. Insomma, non certo un cammino agevole, anche se la stessa Pliskova è stata battuta da Camila nel torneo sull'erba di Eastbourne. La Giorgi, almeno quella delle ultime settimane, può sorprendere anche nella rassegna olimpica. Quel che è sicuro che su Instagram i suoi numerosi follower la seguono non solo per motivi tennistici, il suo fisico è sempre più mozzafiato.

