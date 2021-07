Olimpiadi, la diretta tv e radio su Rai e Discovery

21 luglio 2021 a

Olimpiadi, nuova lunga maratona in tv e radio per la Rai e le altre emittenti che seguiranno i giochi di Tokyo 2020. Dal 23 luglio all’8 agosto Tokyo sarà il centro del mondo e anche se per la prima volta nella storia i Giochi olimpici si disputeranno in assenza di pubblico, non mancheranno spettacolo, emozioni, record e medaglie. La Rai, grazie a Raisport e a Rai Radio 1, sarà in prima fila nel raccontare ogni risultato, ogni impresa, ogni podio azzurro.

Un canale radiofonico, Radio 1, che alternerà cronaca diretta, commenti, interviste, rubriche e pomeriggi musicali sempre con il fil rouge olimpico, e uno televisivo totalmente dedicato, Rai 2, che per due settimane sarà "rete olimpica", in un’alternanza di eventi live, differite, repliche, highlights, Tg Olimpici, commenti, interviste e rubriche dedicate. Un’offerta completa, fruibile in radio e in tv, solo sul Digitale Terrestre e Tivusat. La programmazione televisiva comincerà a mezzanotte e mezza, con "Go Tokyo", l’agenda della giornata olimpica, che Arianna Secondini, quando in Giappone saranno le 7.30 del mattino, proporrà ai telespettatori ogni sera, dal 24 luglio in poi (il 23 la cerimonia di apertura andrà in onda dalle 13 alle 16.30). Un appuntamento carico di notizie, tra studio e siti olimpici, per presentare la giornata che di lì a poco comincerà con le gare del mattino, fascia oraria generalmente dedicata alle batterie e/o a i tornei di qualificazione delle varie specialità. Dall’1.30 alle 17.15, con le sole interruzioni per l’informazione del Tg2, si snoderà un lungo racconto, punteggiato dalle varie edizioni del Tg Olimpico, che a intervalli regolari fornirà aggiornamenti in tempo reale, notizie e curiosità.

Alle 17.15, quando in Giappone sarà appena passata la mezzanotte, ecco "Tokyo best of", lo spazio per la rivisitazione della giornata olimpica appena trascorsa, con Jacopo Volpi, Julio Velasco e Fiona May: tre ore e un quarto intense, tra sintesi delle gare, interviste e commenti. Dopo il Tg2, e, dal lunedì al venerdì, dopo l’approfondimento serale "Tg2 Post", arriva "Il Circolo degli Anelli", con Alessandra De Stefano che avrà accanto a sè, negli studi Rai di Milano, due compagni di viaggio che di trionfi olimpici se ne intendono: Sara Simeoni, oro nel salto in alto a Mosca, nel 1980, e Jury Chechi, che nel 1996, ad Atlanta, imponendosi agli anelli, riportò la ginnastica italiana sul gradino olimpico più alto 32 anni dopo Franco Menichelli. Infine, per chiudere la giornata, prima di iniziarne un’altra, "Record", in onda dalle 23.45 a mezzanotte e mezza. La programmazione radiofonica, invece, con il caporedattore Filippo Corsini team leader della spedizione, sarà concentrata su Radio 1 che sarà il canale all news olimpico per l’intero periodo dei giochi, con l’obiettivo di offrire alla platea radiofonica il racconto delle medaglie "minuto per minuto". I Giochi di Tokyo saranno seguiti minuto per minuto da Discovery+ sulla propria piattaforma in grado di garantire fino a trenta canali on line sintonizzati in contemporanea sui vari sport in svolgimento per un totale superiore alle tremila ore di diretta.

