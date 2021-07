Serie B, Roberto Goretti torna in pista: l'ex Perugia riparte dal Cosenza

21 luglio 2021 a

Roberto Goretti torna in pista. L'ex grifone è il nuovo direttore sportivo del Cosenza. Il club calabrese, fresco di retrocessione in Serie C, attende però con ottime chance notizie sul ripescaggio dopo l'esclusione del Chievo. L'ufficialità è attesa per lunedì e rappresenta una data cruciale proprio per il tesseramento di Goretti in Calabria. L'ex direttore dell'area tecnica nella giornata di ieri è arrivato a Cosenza, sistemato alcuni dettagli del contratto, preso contatto con gli altri uomini del Cosenza e anche dei media che lo hanno accolto nella sede del club rossoblù. Poche parole stringatissime quelle di Goretti in attesa della conferenza di presentazione ufficiale.

L'ex responsabile dell'area tecnica del Grifo torna dopo un anno sabbatico successivo alla clamorosa retrocessione in Serie C del Perugia. Da dirigente Goretti ha vissuto otto intense stagioni in Umbria. Ha costruito la squadra che il 4 maggio 2014 centrò la promozione in B nove stagioni dopo l'ultima partecipazione, sfiorato la Serie A nel 2017 perdendo la semifinale play off con il Benevento e in totale disputato quattro play off su sei campionati (più un altro in Serie C nel 2013). Stagioni in cui Goretti ha anche scoperto o rilanciato giocatori che poi si sono costruiti carriere di livello come Conti, Goldaniga, Magnani, Verre, Di Carmine, alcuni arrivando a indossare anche la maglia azzurra della Nazionale come Mancini e Spinazzola, quest'ultimo nel Top11 dell'ultimo Europeo nonostante l'infortunio ai quarti.

Ora l'avventura, a sorpresa, di Cosenza dopo aver sfiorato un ruolo di rilievo nella Fiorentina. Goretti in Calabria non trova una situazione facile: il club non ha ancora allenatore - ora lo sceglierà lui - non ha pianificato il ritiro e ha una rosa stringatissima con una manciata di giocatori sotto contratto. Insomma un foglio bianco da riempire. Di sicuro Goretti non vuole sbagliare.

