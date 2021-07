F1, incidente tra Hamilton e Verstappen: l'inglese manda fuori pista l'olandese. Il video

18 luglio 2021 a

a

a

Spaventoso incidente a Silverstone nel primo giro del Gran Premio di Gran Bretagna: nel duello tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, il pilota inglese in un attacco all'interno ha toccato la Red Bull dell'olandese che è andato in testacoda schiantandosi poi contro le barriere di protezione. In quel momento l'olandese andava a 300 chilometri orari e l'impatto è stato tremendo.

Immediata la bandiera rossa sul circuito, Verstappen è uscito con le proprie gambe dall’abitacolo ma è apparso molto scosso, così è salito sull’ambulanza per essere portato al centro medico per accertamenti. Mentre Hamilton è sotto investigazione dai commissari della Fia dopo il contatto della sua Mercedes con la Red Bull. Il campione del mondo in carica alla fine è stato penalizzato di 10".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.