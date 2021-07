Tour de France, perquisizioni della polizia nell'hotel del team Bahrain Victorious

15 luglio 2021 a

Ciclone sul Tour de France: la polizia francese ha infatti eseguito alcune perquisizioni nell'hotel dove alloggia il team Bahrain Victorious. Secondo quanto riporta il giornale transalpino L'Equipè, questa notte è stata effettuata una perquisizione, a Pau, nell’hotel che ospitava il team Bahrain Victorious, quello dell’italiano Sonny Colbrelli e della attuale maglia a pois (classifica scalatori) Wouter Poels.

Esaminati dalla polizia, in maniera approfondita, tutti gli alloggi dei ciclisti e dello staff, oltre a tutti i mezzi per l’allenamento, del team del piccolo stato del Golfo Persico. Infine, secondo la stampa francese, sono stati ispezionati anche i computer di diversi membri del team e sequestrati alcuni documenti. Il tutto è avvenuto prima della partenza della 28esimaa tappa del Tour de France, la Pau-Luz Ardiden, di 129,7 km. Funzionari giudiziari a Pau hanno confermato che "azioni giudiziarie" hanno avuto luogo presso l’hotel della squadra, senza dare ulteriori dettagli. Le indagini sono affidate alla procura di Marsiglia, che contattata dall’Associated Press non ha voluto commentare. Nell’indagine sono stati coinvolti circa 25 agenti di un’unità speciale di sanità pubblica.

