Serie A, il campionato 2021/2022: partite, date e orari. Tutto il calendario

14 luglio 2021 a

a

a

Con la stesura del calendario, scatta ufficialmente oggi - mercoledì 14 luglio 2021 - il campionato di calcio di Serie A 2021/2022. Il via nel weekend del 21 e 22 agosto con i campioni d'Italia dell'Inter che giocheranno in casa contro il Genoa. Juve a Udine, Milan a Genova contro la Samp. Questa la prima giornata: Bologna-Salernitana, Cagliari-Spezia, Empoli-Lazio, Veron -Sassuolo, Inter-Genoa, Napoli-Venezia, Roma-Fiorentina, Sampdoria-Milan, Torino-Atalanta, Udinese-Juventus.

SCARICA IL PDF DEL CALENDARIO DI SERIE A 2021/2022

"Mi avrebbe fatto piacere essere lì con voi. Grazie anche ai ragazzi della Nazionale italiana avremo il campionato più bello d’Europa" così, in un videomessaggio, Francesco Totti, ambassador della Serie A, in occasione della cerimonia che ha accompagnato il sorteggio del calendario. "La stagione parte come sempre. Il campionato è lunghissimo e la squadra più forte, la migliore alla fine vince sempre, al contrario di quanto accade in Champions" dice invece Beppe Marotta. Le altre sfide clou invece: la gara di andata tra Juventus e Milan si giocherà alla quarta giornata, in programma il 19 settembre a Torino, quella tra Inter e Juventus si giocherà alla nona giornata, in programma il 24 ottobre a San Siro, emntre il ritorno si disputerà invece a Torino il 3 aprile, quando è in programma il 31esimo turno.

DATE E ORARI DELLA SERIE A 2021/2022

La novità è che per la prima volta nella storia della serie A non ci sarà corrispondenza tra i due gironi, con il ritorno che seguirà un ordine diverso rispetto all'andata. Una partita infatti non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati altri 8 incontri. I derby. Quello di Torino si si giocherà alla settima giornata, il 3 ottobre, in casa dei granata, quello di ritorno alla ventiseiesima giornata il 20 febbraio. Quello di Milano si giocherà alla dodicesima giornata, in programma il 7 novembre, con i rossoneri di Pioli in casa. La sfida si ripeterà alla ventiquattesima giornata, in programma il 6 febbraio.

Euro 2020, il best 11 dell'Uefa: c'è Spinazzola tra i cinque azzurri premiati

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.