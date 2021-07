Leonardo Bonucci, post commovente su Instagram: la dedica per la vittoria dell'Italia agli Europei

12 luglio 2021 a

Leonardo Bonucci ha pubblicato un post su proprio profilo Instagram con una dedica speciale per la vittoria dell'Italia ai campionati europei di calcio. A meno di 24 ore dalla finale vittoriosa, che lo ha visto siglare il gol del pari e poi uno dei rigori, il difensore della Juventus ha scritto parole commoventi.

"Per Noi. Per Voi. Per chi in questi anni ha cominciato in silenzio la risalita, per chi ci ha creduto, per chi ha sofferto, per chi non ci credeva, per chi ha vissuto momenti terribili in questo anno e mezzo. Come italiani abbiamo dimostrato ancora una volta di saper lottare attraverso le difficoltà, perché il nostro cuore è grande, la nostra tenacia è infinita. Perché oggi siamo tutti, un po’ di più, FRATELLI D’ITALIA. Godiamoci questa gioia, godiamoci queste emozioni. L’Unione di un Popolo. L’Unione di una Squadra. La Vittoria è di tutti quelli che oggi si sentono così: FIERI DI ESSERE ITALIANI. #Euro2020 #VivoAzzurro".

Tanti anche i video pubblicati sulle storie di Instagram da parte del calciatore viterbese, grande protagonista della finale. Dalle foto in campo a quelle con la coppa nella stanza di hotel, passando per quelle con i compagni alla festa con tutto lo staff. Il vulcanico centrale della Juventus è stato anche uno dei protagonisti degli sfottò nei confronti degli inglesi, con la frase "ne dovete mangiare ancora di pastasciutta" ripetuta più volte verso le telecamere, che ha fatto il giro d'Europa.

