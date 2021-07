Europei, "mangiate ancora pastasciutta". Bonucci agli inglesi dopo il trionfo dell'Italia

12 luglio 2021 a

"Mangiate ancora pastasciutta". E' l'esultanza di Leonardo Bonucci che urla in mezzo al campo all'indirizzo degli inglesi dopo la vittoria dell'Italia a Euro 2020 contro l'Inghilterra, una finale che l'ha visto grande protagonista. Bonucci ha segnato il gol del pareggio nella ripresa e poi ha siglato uno dei rigori azzurri. L'esultanza a fine partita, sta facendo il giro del web. Bonucci è assieme a Chiellini e le telecamere colgono l'esclamazione all'indirizzo dei tifosi inglesi.

"È la notte più bella della tua vita? Porca puttana". E poi scoppia a ridere. Così Leonardo Bonucci nell’intervista a ’Sky’ dopo il successo sull’Inghilterra. "Certo che si, poi vediamo il Mondiale ma è qualcosa di incredibile, al momento non c’è qualcosa di più bello. Io e Chiellini siamo arrivati insieme a lottare su questo trionfo. La dedica va a tutti i tifosi, dopo un anno così difficile guardare le immagini dei tifosi è incredibile. Siamo stati grandissimi, ora siamo leggende". Già Chiellini, compagno di squadra nella Juventus e nella Nazionale.

"Qualche lacrima l’abbiamo fatta cadere, noi ’vecchietti' credo che ce la godiamo ancora di più, vedere Fabio Cannavaro a Coverciano e finalmente alzare anche noi questa Coppa", ha detto Giorgio Chiellini, capitano dell’Italia, commentando la vittoria degli Azzurri a Euro 2020. "È da fine Maggio che sentivamo un’aria particolare, giorno dopo giorno è stato un crescendo e abbiamo vinto. Sirigu aveva raccolto i saluti dei nostri cari prima della partita, ci siamo emozionati moltissimo ed è scappata anche qualche lacrimuccia. Io e Leonardo (Bonucci), siamo diversissimi e ognuno ha un ruolo in questo gruppo, il segreto è riuscire a far risultare il meglio di noi", ha aggiunto al sito Uefa. E intanto, milioni di italiani si sono riversati nelle piazza per far festa.

