Europei, "Siamo felici". Mancini in lacrime per il trionfo dell'Italia

12 luglio 2021

Emozione azzurra. E arrivano anche le lacrime del ct azzurro Roberto Mancini. L’Italia è campione d’Europa. La Nazionale di Mancini ha superato in finale a Wembley l’Inghilterra per 4-3 ai rigori dopo che i 120’ si erano chiusi sull’1-1 con le retio di Shaw al 6’ e di Bonucci al 67’. Dopo gli errori di Belotti e Rashford, Rashford e Jorginho decisivo il penalty sbagliato da Saka. Dagli 11 metri a segno per gli azzurri Berardi, Bonucci, Bernardeschi. Per gli inglesi a segno dal dischetto Kane e Maguire. L’Italia è campione d’Europa per la seconda volta dopo il titolo conquistato nel 1968.

C'è stato l'abbraccio con lacrime del ct Roberto Mancini con Gianluca Vialli, subito dopo il rigore parato da Donnarumma che ha decretato la vittoria dell’Italia nella finale di Wembley.

"Siamo stati bravi, abbiamo preso il gol subito, poi abbiamo dominato la partita, i ragazzi sono stati meravigliosi. È importante per tutta la gente e per tutti i tifosi. Siamo contenti di questo. Spero che in Italia festeggino. Siamo felici", ha detto il ct Roberto Mancini, a Raiuno, dopo aver conquistato l’Europeo. in lacrime di gioia.

