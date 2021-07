Coppa America, Argentina-Brasile 1-0: il video del gol di Di Maria e gli highlights

11 luglio 2021 a

Coppa America, l'Argentina vince la finale contro il Brasile battendo per 1-0 la Selecao allo stadio Maracanà di Rio de Janeiro. Decisivo un gol di Angel Di Maria al 22’, che proponiamo di seguito insieme al video con gli highlights dell'incontro. È questo il primo titolo con l’Argentina per Lionel Messi, dopo quattro finali perse tra Coppa America e Mondiali. L’albiceleste torna così a vincere il campionato sudamericano per la prima volta dopo 28 anni, al termine di un torneo duro e combattuto, che si è concluso con il grande classico del calcio sudamericano.

Ad indirizzare la partita l'ottimo avvio di gara che indirizza il match e di fatto lo chiude. Al 22’ c’è l’1-0 che apre e chiude le marcature: De Paul inventa un corridoio filtrante, Renan Lodi sbaglia l’intervento, Di Maria ne approfitta e in pallonetto batte Ederson. La reazione del Brasile è timida: conclusione di Casemiro dalla distanza facilmente leggibile per Martinez. Al 54’ però si accende Neymar: grande apertura per Richarlison che controlla e calcia, Martinez gli dice no con un grande intervento, consacrando un memorabile torneo che può essere la svolta (tardiva) della sua carriera. Ma è un momento complicato per l’Argentina che subisce le offensive di Gabigol prima e Paquetà poi. L’ex Inter ci prova con un tocco ravvicinato, deviato in corner. Per l’ex Milan invece un tentativo in profondità con conclusione imprecisa sul fondo.

Martinez di fatto non è impegnato, come non lo è all’83’ quando su un tiro a botta sicura di Gabigol è salvato da un colpo di testa di Otamendi. Nel finale l’Argentina prova a chiudere il match, sfruttando gli spazi lasciati da un Brasile all’arrembaggio. All’89’ altro suggerimento splendido di De Paul, stavolta per Messi che a tu per tu con Ederson inciampa al momento del tiro. Il portiere è invece provvidenziale nel recupero con un’uscita sul solito De Paul - migliore in campo - lanciato a rete. Ma non basta. Messi alza il suo primo titolo con la Nazionale, Neymar resta ancora a secco, con la sola Confederations Cup in bacheca.

