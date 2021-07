Italia-Inghilterra, "l'ultimo passo tutti insieme". Mancini sui social infiamma i tifosi

10 luglio 2021 a

a

a

Un messaggio alla vigilia di Italia-Inghilterra. Arriva sui social e infiamma i tifosi prima della finale di Euro 2020 in programma domani domenica 11 luglio a Londra, nel leggendario stadio di Wembley. E' quello del commissario tecnico Roberto Mancini. "Una squadra che ha avuto il coraggio di divertirsi. Ora manca l’ultimo passo, facciamolo ancora una volta tutti insieme. FORZA AZZURRI!", ha scritto. Roberto Mancini, ct della Nazionale su Instagram. Un messaggio che carica tutti, giocatori in primis, per la finale contro l'Inghilterra.

Video su questo argomento Italia-Inghilterra finale di Euro2020, i pronostici

Mancini ha parlato anche davanti ai giornalisti. "È uno dei momenti più importanti della mia carriera, ho giocato in una nazionale fantastica senza riuscire a vincere un Mondiale che meritava. Rappresentiamo l’Italia e domani spero di avere quelle soddisfazioni he non ho avuto da calciatore", ha detto Roberto Mancini in conferenza stampa.

"Non possiamo cambiare adesso quello che abbiamo fatto fino a qui", ha aggiunto il ct. Sulla grande forza fisica degli inglesi, Roberto Mancini ha aggiunto: "Loro sono una squadra più forte di noi fisicamente ma il calcio si gioca palla a terra e speriamo di poter fare meglio, sapendo che queste qualità sono molto importanti. A volte il più piccolo vince, è già capitato in passato ma dovremo mettercela tutta".

Sgarbi: "No all'Italia in ginocchio con l'Inghilterra, è un atto servile"

"L’Inghilterra è forte, anche in panchina ha giocatori bravissimi. Ma anche noi se siamo arrivati qui vuol dire che siamo forti", ha affermato. Roberto

Mancini, ct della Nazionale, parlando in conferenza stampa alla vigilia della finale di Euro 2020 contro l’Inghilterra. "Sterling è un giocatore velocissimo, bisognerà fare molta attenzione alla fase difensiva, ma davanti sono tutti bravi con qualità, tecnica e velocità», ha aggiunto. «In Inghilterra c’è grande passione, ha sempre avuto ottime squadre. Sarà una bellissima partita davanti allo stadio pieno e questa è una notizia meravigliosa. Sarà un bel giorno per giocare la partita, vedremo come andrà", ha argomentato il ct azzurro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.