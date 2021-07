Tennis, Berrettini-Djokovic: finale Wimbledon in tv in chiaro. Nole: "Spero vinca solo l'Italia del calcio"

10 luglio 2021 a

Un appuntamento così, storico per lo sport italiano, possono goderselo tutti. La finale del singolare maschile di Wimbledon tra Matteo Berrettini e Novak Djokovic, in programma domani domenica 11 luglior 2021 alle 15 ora italiana, sarà trasmessa anche in chiaro su TV8. Lo ha comunicato Sky, che detiene i diritti del torneo dello Slam in corso sui campi in erba dell’All England Club di Londra.

"Mi aspetto un match estremamente duro, spero che sia una bella partita. Matteo non ha niente da perdere domenica, forse invece è diverso per gli Azzurri. Mi auguro che l’Italia vinca soltanto la sera, quella del calcio", ha detto Novak "Nole" Djokovic, numero uno del tennis mondiale, a Sky Sport alla vigilia della finale di Wimbledon 2021 contro Matteo Berrettini, che si giocherà nella domenica della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. "Non ci siamo mai incontrati sull’erba.

È la sua prima finale in uno Slam, la 30/ma per me: speriamo che la maggior esperienza mi aiuti. Lui sta giocando il suo miglior tennis, in particolare il servizio e il dritto sono diventati tra i migliori del circuito. Matteo ha molto talento e anche tatticamente è molto intelligente, sa costruire bene il punto, è aggressivo da subito. Ci conosciamo bene, ci siamo anche allenati insieme prima di venire a Londra", ha aggiunto Nole.

Matteo Berrettini che è il primo italiano ad aver centrato, nella storia, una finale a Wimbledon, scenderà in campo con la bandiera tricolare. Lo ha annunciato subito dopo la vittoria in semifinale. Per i tifosi italiani quella di domani sarà una giornata davvero imperdibile davanti alla tv che comincerà appunto con la finale di Wembley nel primo pomeriggio che sarà visibile da tutti su Tv8 come annunciato oggi pomeriggio.

