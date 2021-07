Italia-Inghilterra, pronostico e risultato esatto

10 luglio 2021 a

Italia-Inghilterra aumenta la mole di scommesse sulla finale di Euro 2020. Ecco il pronostico e il risultato esatto secondo i bookmaker. Secondo la Snai i padroni di casa sono leggermente favoriti: la vittoria inglese è pagata 2,70 volte la somma giocata, mentre il pari è dato a 2.95. La vittoria italiana paga tre volte la posta scommessa. Ad ogni modo si prevedono pochi gol e un match molto tattico e tirato.

L'Under 2.5 (ossia un numero di gol totali inferiori a 3) è dato a 1.50 mentre il no gol (una o entrambe le porte restano inviolate) è pagato a 1.75. In quanto a doppia chance, l'X2 è pagato a 1.35 mentre una vittoria o un pari dell'Italia (esito 1X) è dato a 1.45. Venendo ai risultati esatti, cosa sempre difficile in una partita, tanto più in una finale, l'esito più probabile è l'1-1, pagato a quota 5.50, seguito dallo 0-0 a 7, mentre lo 0-1 per l'Inghilterra è pagato a 7.25. L'1-0 per gli azzurri paga invece 7.75 volte la posta. A seguire l'1-2 a quota 11 e il 2-1 e lo 0-2, pagati entrambi a 12. La partita potrebbe decidersi nella ripresa, tant'è che l'esito finale del solo primo tempo è considerato il pari: la X primo tempo paga infatti 1.95 volte la posta giocata.

C'è anche la possibilità che la partita si risolva ai calci di rigore: un'ipotesi data a quota 5, mentre l'approdo ai supplementari è dato a 2.95 (in questo ultimo caso si tratta di giocate extra time, in quanto tutte le giocate e le quote menzionate in precedenza si riferiscono ai tempi di gioco regolamentari). Va ricordato che l'Italia ha già vinto una volta l'Europeo, nel 1968, perdendo però le ultime due finali con Francia nel 2000 e Spagna nel 2010. L'Inghilterra, invece, non ha mai vinto la massima competizione continentale.

