Italia-Inghilterra, giornalista Rai positivo a Coverciano: conferenza stampa online e ritiro blindato

Giornalista Rai positivo al Covid e centro tecnico federale di Coverciano chiuso per tutelare i calciatori della nazionale in vista di Italia-Inghilterra. Nella spedizione Rai di giornalisti e operatori inviati per seguire gli europei di calcio, infatti, c’è un caso positivo al Covid nella sede del ritiro della Nazionale e base operativa della squadra della tv pubblica che segue Euro 2020. Il Centro tecnico della Figc è stato quindi chiuso per precauzione a due giorni dalla finale di Euro 2020.

La Figc rende noto che la conferenza stampa odierna di Leonardo Bonucci "si svolgerà soltanto in modalità online". Le misure sono state adottate dopo le indiscrezione delle ultime ore circa la positività al Covid di alcuni giornalsti al seguito della Nazionale, al rientro dalla trasferta londinese per la partita contro la Spagna. Due dei tre giornalisti positivi sono però rimasti a Wembley. Pochi sono stati comunque i contatti con i calciatori, limitati di fatto alla conferenza stampa post Italia Spagna. Peraltro tutti gli atleti sono vaccinati e sottoposti sempre a controlli. Non si teme un focolaio come quello dello scorso marzo. In queste ore il ritiro è stato ovviamente sanificato.

