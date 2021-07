Lewandowski, partita a calcio in piazza con i bambini durante la vacanza in Sardegna

09 luglio 2021 a

Robert Lewandowski si concede una breve partita a calcio in piazza con alcuni bambini, nel corso della sua vacanza in Sardegna. L'attaccante della Polonia e del Bayern Monaco ha pubblicato alcuni video sulle sue storie di Instagram che mostrano il tempo trascorso con un nugolo di bambini che è accorso una volta accortisi della presenza del campione polacco. Le immagini sono state girate nella serata di giovedì 8 luglio e hanno subito fatto il giro dei social e del web. Lewandwski si è esibito in palleggi, scambi di palla, nel gioco del "torello", passando del tempo con i piccoli, entusiasti per la possibilità di confrontarsi con il campione.

