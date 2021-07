Harry Kane, il video del rigore parato da Schmeichel in Inghilterra-Danimarca

07 luglio 2021 a

Harry Kane, ecco il video del rigore parato da Kasper Schmeichel in Inghilterra-Danimarca e poi ribattuto in rete dall'attaccante del Tottenham. Al minuto 104' della semifinale di Euro 2020, l'arbitro ha decretato un calcio di rigore per i padroni di casa, confermato anche dal check del Var, per un fallo di Maehle su Sterling.

Dal dischetto si è presentato il centravanti britannico, che ha calciato un tiro angolato alla sua destra, intuito molto bene da Kasper Schmeichel, il portiere danese figlio d'arte. La palla respinta dall'estremo difensore scandinavo, tuttavia, è ricapitata sui piedi di Kane, che è riuscito a ribadirla in rete, malgrado il tentativo disperato di ostacolarlo da parte di due difensori biancorossi. Un gol pesante che si è rivelato poi decisivo per la conquista della finale da parte dei "leoni" d'Inghilterra.

Euro 2020, festa Italia: batte la Spagna ai rigori ed è in finale

L'ultimo atto del torneo, rinviato lo scorso anno a causa della pandemia di Covid, si terrà domenica sera - sempre alle ore 21 - contro l'Italia. Gli azzurri hanno superato ieri sera la Spagna ai calci di rigore, dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, firmato da Chiesa e Morata. Ai supplementari nessun gol, mentre dagli undici metri errori fatali di Olmo e Morata per la Spagna, mentre tra gli azzurri non ha fatto gol solo Manuel Locatelli, il primo dei tiratori azzurri.

