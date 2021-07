Inghilterra-Danimarca, pronostico e risultato esatto

07 luglio 2021 a

Inghilterra-Danimarca, ecco pronostico e risultato esatto secondo i bookmaker. Questa sera, mercoledì 7 luglio, si gioca la seconda semifinale di Euro 2020 con diretta tv su Rai 1 a partire - come sempre - dalle ore 21. Ad affrontarsi la nazionale inglese, che gioca in "casa" nello stadio londinese di Wembley, e la rivelazione del torneo, la Danimarca, orfana della sua stella Christian Eriksen.

La vincente sfiderà domenica sera l'Italia per la conquista del massimo trofeo continentale. Secondo i bookmaker l'Inghilterraà è favorita: neanche un gol subito finora e la possibilità di sfruttare il fattore campo vedono l'esito 1 pagato a 1.75. Il pari, invece, è pagato a 3.40 mentre la vittoria danese intorno a quota 5.50. Considerato molto probabile anche l'esito "no gol" a quota 1.68 (il che vuol dire che una o nessuna squadra farà almeno un gol) mentre l'under 2.5 (ossia un numero di gol totali nei 90 minuti non superiore a 2) è pagato a meno di 1.60. Il risultato esatto più probabile, invece, sembra essere l'1-0 a 5.50, seguito dal 2-0 a 7.50 e dal 2-1 a quota 9. Lo 0-1 per la Danimarca è dato a 12. I bookmaker quindi scommettono ancora sulla solidità della difesa dei calciatori di Sua Maestà, vero punto di forza di questo torneo, che ha visto gli inglesi campioni una sola volta nella storia.

Per gli amanti del gioco, molto interessante anche la quota dell'esito multigol 1-2 che paga 1.90 volte la somma giocata. Domenica sera, come detto, la finale per aggiudicarsi il trofeo rimandato lo scorso anno a causa della diffusione del Covid, che ha provocato il rinvio anche delle olimpiadi di Tokyo, che inizieranno invece il 23 luglio. Un'estate di grande sport, quindi, in attesa della ripresa dei campionati nazionali e di un ritorno allo stadio da parte del pubblico.

