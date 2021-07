Euro 2020, festa Italia: batte la Spagna ai rigori ed è in finale

06 luglio 2021 a

L'Italia è in finale agli Europei. Battuta la Spagna ai calci di rigore. Gli azzurri hanno vinto 5-3. Decisivo l’errore dagli 11 metri di Morata. Al termine dei 120’ le squadre avevano chiuso sull’1-1 con rete di Chiesa al 60’ e pareggio di Morata all’80’, Dal dischetto decide la rete di Jorginho. Per l’Italia dopo l’errore di Locatelli a segno Belotti, Bonucci, Bernardeschi e Jorginho. Per la Spagna errori di Olmo e Morata. Dopo la vittoria di oggi a Wembley nella semifinale di Euro 2020 sulla Spagna (5-3 ai rigori), la Nazionale di Roberto Mancini tornerà in campo domenica 11 luglio alle 21, sempre nell’impianto londinese, per provare a vincere il secondo titolo europeo della sua storia dopo quello del 1968. Di fronte ci sarà la vincente della semifinale fra Inghilterra e Danimarca che giocheranno mercoledì 7 luglio.

Il tabellino di Italia

Spagna 5-3 d.c.r., semifinale di Euro 2020.

ITALIA- SPAGNA 5-3 (1-1 al 120’).

RETI: 60’ Chiesa (I), 80’ Morata (S). Sequenza rigori: Locatelli (I) parato, Dani Olmo (S) fuori, Belotti (I) gol, Moreno (S) gol, Bonucci (I) gol, Thiago Alcantara (S) gol, Bernardeschi (I) gol, Morata (S) parato, Jorginho (I) gol.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson (74’ Tolói); Barella (85’ Locatelli), Jorginho, Verratti (74’ Pessina); Chiesa (107’ Bernardeschi), Immobile (61’ Berardi), Insigne (85’ Belotti). A disp.: Sirigu, Meret, Acerbi, Cristante, Bastoni, Florenzi. All. Mancini.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simón; Azpilicueta (85’ Marcos Llorente), Eric García (109’ Pau Torres), Laporte, Jordi Alba; Koke (70’ Rodri), Busquets (105’ Thiago Alcántara), Pedri; Ferran Torres (61’ Morata), Oyarzabal (70’ Gerard Moreno), Olmo. A disp.: De Gea, Sánchez, Diego Llorente, Gayà, Fabián Ruiz, Traoré. All. Luis Enrique. Arbitro: Brych F. (Ger) NOTE: ammoniti Busquets (S), Toloi (I), Bonucci (I).

