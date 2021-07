06 luglio 2021 a

Termina sull’1-1 Italia-Spagna semifinale degli Europei in corso di svolgimento a Wembley. Al gol azzurro di Chiesa al 60’ replica Morata all’80’. Per la Spagna si tratta della terza sfida in questo torneo che va ai supplementari, la seconda per l’Italia dopo quella contro l’Austria.

Il primo tempo supplementare si è chiuso sempre sull'1-1, nessun gol anche nel secondo supplementare e si va ai calci di rigore.

