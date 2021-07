Euro 2020, Italia-Spagna: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv la semifinale

06 luglio 2021 a

Appuntamento con la storia oggi al Wembley Stadium di Londra: Italia-Spagna è la prima semifinale di Euro 2020 e mette in palio un posto per la finale (l'altra semifinale è Inghilterra-Danimarca). Da una parte gli azzurri di Roberto Mancini, protagonisti di un cammino esaltante, sin dall'inizio della manifestazione. Dall'altra una Spagna protagonista di una partenza diesel, ma che a lungo andare ha trovato gol, gioco e geometerie.

"Sarà una partita durissima, contro una grande squadra", ha dichiarato il ct azzurro alla vigilia della gara. Mancini, nonostante i continui paragoni tra le due nazionali, ha voluto ribadire un concetto molto chiaro. "I loro trionfi sono arrivati grazie al calcio palleggiato, noi siamo italiani, non spagnoli, quindi non si può cambiare all'improvviso". Ancora più netto il pensiero del ct spagnolo: Luis Enrique ha fatto i complimenti agli azzurri, ma ha lanciato il guanto di sfida. "Se l'Italia andrà in finale tiferò per loro, ma prima devono toglierci il pallone". Previsto solo un cambio rispetto alla formazione dell'Italia che ha superato il Belgio nei quarti: al posto dell'infortunato Spinazzola toccherà a Emerson Palmieri. Confermato Immobile al centro dell'attacco ("spesso chi è criticato è decisivo" si è lasciato sfuggire il Mancio).

Fischio d'inizio alle ore 21, la sfida tra Italia e Spagna sarà visibile in diretta tv su Sky e Rai. I canali: in pay per view Sky Sport 1, Sky Sport Football e Sky Sport 251, mentre in chiaro su Rai1. In streaming visione sulle piattaforme Sky Go e Rai Play. Le probabili formazioni. ITALIA (4-3-3): Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. (A disposizione: Sirigu, Meret, Acerbi, Bastoni, Toloi, Florenzi, Locatelli, Pessina, Cristante, Bernardeschi, Berardi, Belotti). Ct Mancini. SPAGNA (4-3-3) : Unai Simon, Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, Dani Olmo. (A disposizione: De Gea, Sanchez, D. Llorente, Pau Torres, Gaya, Thiago Alcantara, M.. Llorente, Rodri, Fabian Ruiz, Traorè, Moreno, Oyarzabal). Ct Luis Enrique. ARBITRO: Brych (Ger).

