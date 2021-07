Italia-Spagna, pronostico e risultato esatto secondo i bookmaker

05 luglio 2021 a

Italia-Spagna, ecco il pronostico e il risultato esatto secondo i bookmaker. La prima semifinale di Euro 2020, in programma nello stadio londinese di Wembley martedì 6 luglio a partire dalle ore 21 (diretta tv su Rai 1) è considerata una partita molto equilibrata.

Nonostante il ruolino di marcia impressionante degli azzurri, che hanno raggiunto il 32esimo risultato utile consecutivo, e la mole importante di gol subiti dalla Spagna, artefice di un percorso non certo brillante, le "furie rosse" sono considerate tutt'altro che spacciate. La vittoria dei ragazzi di Mancini è pagata tra 2.4 e 2.55, mentre quella dei giocatori di Luis Enrique tra 3 e 3.20. Il risultato di parità è pagato tra 3.1 e 3.20. Pochi i gol pronosticati: l'Under 2.5 è pagato tra 1.6 e 1.65, mentre quota analoga intorno a 1.85 per gli esiti gol (ossia entrambe le squadre a segno) e no gol (ossia nessun gol per una o entrambe le squadre). Per quanto riguarda il risultato esatto, il più probabile è l'1-o, seguito dallo 0-1 e dallo 0-0; in quarta posizione l'1-1. Ricordiamo che per risultato esatto si intende quello totalizzato al termine dei 90 minuti regolamentari.

L'Italia è favorita anche per il passaggio del turno (quota 1.75 rispetto al 2.05 della Spagna), mentre eventuali gol vengono attribuiti Immobile, Belotti o Insigne e Morata e Gerard Moreno (tutti pagati sotto quota 4 quali marcatori dell'incontro). I bookmaker, quindi, prevedono una partita chiusa e tirata, dove dovrebbe prevalere la tattica e i blocchi tra avversari. Naturalmente, come accaduto tra Italia e Belgio, che lasciava prevedere una dinamica analoga, un eventuale gol nel primo tempo o un episodio imprevisto potrebbero far girare l'inerzia del match, facendo saltare gi schemi, dando così vita a una partita più aperta e ricca di emozioni.

