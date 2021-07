Euro 2020, le semifinali: partite, date, orari di Italia-Spagna e Inghilterra-Danimarca

03 luglio 2021 a

Euro 2020, è la volta delle semifinali del torneo. Mancano ormai tre partite per decretare il vincitore dei campionati europei di calcio. A darsi battaglia sono rimaste quattro nazionali: Italia, Spagna, Inghilterra e Danimarca. Ecco date e orari delle partite.

La prima semifinale sarà quella tra Italia e Spagna, in programma martedì 6 luglio alle ore 21 nello stadio londinese di Wembley. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e su Rai Play. La sera seguente, mercoledì 7 luglio, l'altra sfida tra Inghilterra e Danimarca, sempre alle 21, con diretta tv su Rai 1. Infine, domenica 11 luglio ci sarà la finale del torneo, sempre alle 21. Prima di queste partite, l'Italia ha sconfitto l'Austria agli ottavi per 2-1 (gol di Chiesa e Pessina ai supplementari) e ieri sera ha superato il Belgio con lo stesso risultato e reti di Barella e Insigne. La Spagna, invece, ha avuto la meglio prima sulla Croazia (agli ottavi) con un pirotecnico 5-3 alla fine dei supplementari, dopo il 3-3 dei tempi regolamentari. Poi ai quarti ha superato la Svizzera ai calci di rigore, dopo l'1-1 dei 120 minuti di calcio giocato.

Ancora imbattuta invece la porta inglese, che in questa fase finale ha visto la nazionale eliminare la Germania per 2-0 agli ottavi e l'Ucraina per 4-0 ai quarti. La Danimarca, infine, ha rifilato quattro reti a zero al Galles agli ottavi e oggi pomeriggio ha vinto per 2-1 contro la Reubblica Ceca. Fuori tante squadre considerate tra le favorite alla vigilia, tra cui la Francia, la Germania e il Belgio. Out anche il Portogallo di Cristiano Ronaldo, campione uscente dopo la vittoria di cinque anni fa in finale contro la Francia.

