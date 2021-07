Kate Goodland, l'amore per il marito Harry Kane e i tre figli. Una wag con la passione per fitness e yoga

03 luglio 2021 a

Kate Goodland è la moglie di Harry Kane, attaccante dell'Inghilterra, con cui condivide l'amore per i tre figli. Lei è una wag decisamente atipica, in quanto è sempre stata una donna "normale", con la passione per la famiglia e un forte legame con il marito, con cui sta insieme da anni.

Ha oltre 150 mila follower su Instagram ma non è maniaca della visibilità o della forma perfetto o dello scatto impeccabile. E' una ragazza molto naturale a cui piace esporsi per come è. Kate ha sempre mostrato, sia prima sia durante la gravidanza, i suoi allenamenti in palestra tra elastici, panche, camminate e palloni ma anche mostrato tutte le rotondità del suo fisico senza farsi alcun tipo di problema. Tra le sue passioni c'è il fitness, il pilates e lo yoga. E' laureata in scienze motorie, ha le quote di una palestra a Walthamstow, a Londra, e fino a qualche tempo fa era un’insegnante di fitness a tempo pieno.

I due hanno la passione per le vacanze estive ma non sono mai stati paparazzati o chiacchierati nonostante abbiano spesso scelto mete come Dubai e Marbella. La loro conoscenza risale addirittura ai banchi di scuola e Kane, malgrado successo e notorietà, non è mai stato coinvolto in scandali o flirt con altre donne, come accaduto invece a molti suoi compagni di club o nazionale. Con l'occasione del campionato europeo di calcio, le moglie e compagne dei più noti calciatori sono tornate alla ribalta sui media e sui social, ma Kate ha sempre mantenuto un basso profilo, che ha aiutato il marito a concentrarsi ed essere sempre decisivo in campo. Un atteggiamento e una "spalla di vita" che è una parte sicuramente importante del suo successo dentro e fuori dal campo.

