Ucraina-Inghilterra, pronostico e risultato esatto

Ucraina-Inghilterra è l'ultima partita dei quarti di finale di Euro 2020. Il pronostico del match sorride agli inglesi, considerati favoriti dai bookmaker: la vittoria britannica viene pagata tra 1.40 e 1.50, mentre il pari sta a una quota compresa tra 4.1 e 4.4 e la vittoria ucraina tra 7.75 e 8.50. Come risultato esatto, invece i bookmakers puntano sullo 0-1 (pagato a 5.5) o sullo 0-2, pagato a 6.

I britannici sono quindi considerati favoriti per la vittoria, ma anche per la possibilità di far rimanere la propria porta inviolata. Il no gol, infatti, è pagato a 1.6. L'Inghilterra è l'unica squadra del torneo a non aver ancora subito una rete, mentre gli ucraini sono una formazione in grado di far male in avanti, ma che non ha nella solidità difensiva una delle proprie armi migliori. Tra gli esiti più probabili, quindi, oltre al 2 ci sono anche no gol, under 2.5 e le combo con questi abbinamenti. I bookmaker quindi non sembrano credere nell'Ucraina, premiando in tutto e per tutto la compattezza inglese. Ma mai come in questa edizione di Euro 2020 le partite hanno riservato sorprese e colpi di scena. Basti pensare ai due ottavi tra Francia e Svizzera e Croazia e Spagna, con le due formazioni avanti per 3-1 e l'analoga rimonta subita nei minuti finali, fino al risultato di 3-3 al termine dei 90 minuti regolamentari. Non si escludono quindi altre sorprese.

Di seguito le probabili formazioni. Ucraina in campo con un 5-3-2 con Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko, Zinchenko; Sydorchuk, Stepanenko, Shaparenko; Yarmolenko e Yaremchuk. Inghilterra schierata invece con un 4-2-3-1 con Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Henderson, Phillips; Saka, Grealish, Sterling e Kane unica punta vera.

