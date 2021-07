Italia-Belgio, i giocatori azzurri si inginocchiano insieme agli avversari

02 luglio 2021 a

Italia-Belgio. Le due nazionali, prima del fischio di inizio del quarto di finale dei campionati europei, si sono inginocchiate in segno di sostegno per Black Lives Matter, il movimento antirazzista. Per gli azzurri è stata la prima volta tutti insieme. La linea decisa dalla squadra italiana è stata quella di inginocchiarsi in caso di richiesta all’Uefa da parte dell’avversario, in questo caso del Belgio. Come è stato spiegato nei giorni scorsi dalla stessa Federazione, l’Italia ha deciso per la prima volta di inginocchiarsi in segno di solidarietà vista la richiesta della squadra avversaria alla Uefa.

Nelle formazioni di Italia e Belgio, in campo a Monaco di Baviera alle 21 nel quarto di finale dei campionati europei. Roberto Martinez recupera De Bruyne ma non Eden Hazard, sostituito da Doku, mentre Roberto Mancini sceglie Chiellini e Chiesa al posto di Acerbi e Berardi. Questi gli 11 iniziali:

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Vertonghen, Vermaelen, Meunier, Tielemans, Witsel, T.Hazard; De Bruyne, Doku; Lukaku. I

TALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne

Una scena iniziale e una partita con milioni di spettatori davanti alla tv. I consigli dell'esperto. Guardare Belgio - Italia all’aperto e in caso di vittoria, festeggiare, secondo Matteo Bassetti, non è molto rischioso: "Bisogna fare assolutamente attenzione. Se si sta all’aperto, certamente il rischio c’è ma è basso. Non mi sembra il momento di terrorizzare i cittadini. Ad aprile, alla festa dell’Inter, abbiamo visto trentamila persone assembrate in un periodo assolutamente peggiore di quello che stiamo vivendo oggi e nessun contagio. Credo che con i dati che registriamo oggi non ci saranno problemi. Penso che possano essere proiettate le partite all’aperto senza grandi rischi. Bisogna dare messaggi ottimisti. L’Italia sta ripartendo, gli ospedali sono vuoti, i cittadini si stanno vaccinando. Ma sembra quasi che ci sia un interesse a dire che le cose vanno male", dice il direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova ai microfoni di iNews24.it

