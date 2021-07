Miriam Sette, con Leonardo Spinazzola i figli Mattia e Sofia: insieme a loro il cane Yago

02 luglio 2021 a

Miriam Sette è la fidanzata di Leonardo Spinazzola, uno degli uomini migliori della Nazionale di Roberto Mancini impegnata all'Europeo. Venerdì 2 luglio l'Italia giocherà il suo quarto di finale contro il Belgio di Lukaku e Spinazzola sarà ovviamente nell'undici iniziale, sulla corsia di sinistra. Miriam è nata a San Severo, in provincia di Foggia, ma all’età di 5 anni si è trasferita con la famiglia a Foligno. Ha sempre dato importanza agli studi, si è infatti laureata in Scienze Politiche presso l’Università di Perugia. La sua bellezza ha fatto subito colpo nel cuore di Leonardo.

Miriam Sette si è diplomata all’Istituto Tecnico Commerciale per il turismo e, successivamente, si è laureata appunto in Scienze Politiche e Relazione Internazionali. Anche lei, come il marito, è molto sportiva e per diversi anni ha frequentato una scuola di danza. Miriam e Leonardo si sono conosciuti a Foligno grazie a degli amici in comune.

E proprio in Comune, si sono sposati a Foligno alla vigilia di Natale del 2020 e nel 2018 sono diventati genitori di Mattia. Nel 2021 è nata anche la loro seconda figlia, Sofia. Leonardo Spinazzola è nato pure lui a Foligno il 25 marzo del 1993 (il suo segno zodiacale è quindi quello dell’Ariete).

Dopo aver iniziato a giocare a calcio da centrocampista è stato arretrato nel ruolo di terzino (grazie a Bisoli nel Perugia, in B) ruolo grazie al quale è riuscito anche a conquistare la Nazionale. Cresciuto nella Virtus Foligno, si è poi trasferito alla Juventus e nel 2016 è esploso all’Atalanta. Dal 2018 gioca invece nella Roma. Nel 2020 è stato a un passo dall'Inter nello scambio con Politano, poi saltato in extremis per alcune perplessità sulle sue condizioni fisiche da parte dell'allora tecnico nerazzurro, Antonio Conte. Spinazzola però si è riscattato con i fatti, disputando un'ottima stagione nella Roma e ora è protagonista all'Europeo con l'Italia. Oltre ai figli Mattia e Sofia, Miriam e Leonardo hanno un cane di nome Yago.

