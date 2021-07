Martina Maccari, la moglie di Bonucci: smorfie con la figlia Matilda e Leo ci lascia il cuore | Foto

02 luglio 2021 a

Martina Maccari è la moglie di Leonardo Bonucci, il difensore della Nazionale di calcio impegnata agli Europei. Bonucci sarà protagonista venerdì 2 luglio alle 21 a Monaco di Baviera nel quarto di finale contro il Belgio.

Per lei giornata dunque insieme ai tre figli avuti con il giocatore e in particolare con l'ultima arrivata, la piccola Matilda, nel 2019. Gli altri sono Lorenzo e Matteo. Martina infatti nell'ultimo post su Instagram ha pubblicato una immagine in cui fa le smorfie insieme alla figlia, suscitando la reazione divertita dei follower, Bonucci compreso, che ha commentato con un cuore.

Tanti i cuori invece postati nel commento da Alena Seredova, ex moglie di Gigi Buffon. In passato la Maccari ha avuto qualche scivolone mediatico. Tra i più divertenti ce n'è uno legato a uno Juventus-Lione del novembre 2017. La compagna di Bonucci, infatti, proprio durante la gara di Champions tra i bianconeri e i francesi aveva pensato bene di aggiornare il proprio profilo Instagram condividendo una sua foto con indosso un body e una mutandina. “Dai confessatelo - le parole utilizzate da Martina in quella circostanza - chi non mette la mutanda antisesso sotto il body?”. Al contrario di quanto pensava la Maccari, però, questo parere sulla mutanda antisesso non era condiviso dalla maggior parte dei maschietti su Instagram, con lo scatto di lady Bonucci che era diventato immediatamente virale.

Martina Maccari, tre figli con Leonardo Bonucci: la malattia sconfitta dal piccolo Matteo

La coppia ha in passato attraversato un momento difficile a causa della malattia del piccolo Matteo, che per fortuna dopo un lungo periodo è guarito, per il sollievo dei suoi genitori. Martina e tutta la sua famiglia saranno ovviamente venerdì 2 luglio davanti alla tv per tifare Bonucci e tutta la Nazionale di Mancini per il match contro il Belgio di Lukaku. Per Bonucci quindi un compito davvero difficile, quello di contenere il gigante dell'Inter.

Leonardo Bonucci e i 10 anni di matrimonio con Martina Maccari. La foto del bacio

