Benedetta Quagli, la fidanzata di Federico Chiesa: vestito sexy per la giornata al mare | Foto

02 luglio 2021 a

a

a

Benedetta Quagli. Un nome sconosciuto ai più, ma che a qualche appassionato di calcio dice qualcosa. E sì, perché Benedetta Quagli è la fidanzata di Federico Chiesa, uno dei punti di forza della Nazionale di Mancini, impegnata venerdì 2 luglio nel quarto di finale contro il Belgio all'Europeo di calcio. Sabato 26 giugno, subito dopo il match contro l'Austria sbloccato da un gol di Federico, la stessa Benedetta aveva subito esultato via social. Benedetta Quagli ha ripreso, col telefonino in diretta da casa, il gol del vantaggio degli azzurri segnato da Chiesa e lo ha mostrato sulle stories di Instagram. E giù l'amore nella didascalia con tanto di dedica nel video e replay del gol siglato dalla sua dolce metà.

“Sei troppo forte amore mio", "Bravo amore, ti meriti tutto", i tenori dei messaggi. Alla vigilia del match contro il Belgio, Benedetta ha trascorso una giornata al mare, almeno stando alla storia pubblicata su Instagram, in cui lei è immortalata con un vestitino colorato pronta per andare in spiaggia.

Il miglior modo per prepararsi al match della serata. Il ventitreenne figlio d'arte (suo padre Enrico è stato uno degli attaccanti più forti tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila), fa coppia con Benedetta da almeno un paio di anni (dopo la fine della storia con Caterina Ciabatti) e la coppia è molto affiatata.

Benedetta Quagli, la compagna di Federico Chiesa dopo la storia finita con Caterina Ciabatti

Benedetta, classe 1993 è molto attiva sui social tanto che su Instagram ha settantamila follower, coi quali condivide spesso gli scatti della sua storia d’amore con Federico e più in generale della sua vita privata e professionale. Tanti i selfie per lei, un'autentica passione. Benedetta è una fashion victim a tutti gli effetti: condivide spesso scatti che la ritraggono mentre indossa capi alla moda che evidenziano perfettamente il suo fisico longilineo.

Federico Chiesa, "amore ti meriti tutto". Fidanzata Benedetta Quagli: dedica per il gol in Italia-Austria e non è finita

Dai tag, inoltre, si evince che la ragazza ama il made in Italy. Insomma, ha tutte le carte in regola per ambire a diventare un’influencer di successo. Dopo la giornata al mare, Benedetta sarà ovviamente davanti alla tv per guardare le gesta del suo fidanzato campione, dalle ore 21 per Italia-Belgio.

Calcio, Federico Chiesa si prende la Juve: chi è la fidanzata del campioncino

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.