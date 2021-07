Alessia Elefante, la fidanzata di Donnarumma: per lei Gigio è volato a Ibiza rinviando la maturità

02 luglio 2021 a

Alessia Elefante è la giovane fidanzata di Gianluigi Donnarumma, più semplicemente Gigio. Il portiere, in procinto di passare al Psg dalla prossima stagione, è attualmente impegnato con la Nazionale di Mancini all'Europeo di calcio. Venerdì 2 luglio sarà tra i pali nella sfida contro il Belgio valevole per i quarti di finale della rassegna continentale.

Entrambi campani di Castellammare di Stabia, si conoscono da sempre e per un breve periodo si sono frequentati come amici. Col tempo l'attrazione però ha fatto scoccare la scintilla e da quasi cinque anni, un anno dopo l'inizio della carriera del giocatore nel Milan, si sono fidanzati. La coppia nel 2017 è andata a convivere, dopo aver portato avanti per un anno la relazione a distanza. Alessia ama studiare e si è iscritta all’Università. Due gli anni di differenza tra lei e il suo compagno, nato nel 1999.

Tra le curiosità sul loro legame, c'è l'aspetto dell'altezza. Questo sui social ha scatenato non poche battute di spirito per via della statura di Alessia Elefante, che è alta un metro e 57 centimetri (mentre Donnarumma è alto 1 e 96), tanto da essere definita bonariamente la sua pulce. Donnarumma come pegno d'amore, secondo i bene informati, avrebbe regalato alla sua donna un diamante rosa. Nel 2017, aveva fatto scalpore la scelta del portiere di volare a Ibiza per una vacanza di coppia insieme proprio ad Alessia, decidendo di posticipare per un anno persino l’appuntamento con l’esame di maturità.

Insomma, un grande amore che quasi certamente proseguirà in Francia, con Donnarumma che dalla prossima stagione vestirà la maglia del Psg. Venerdì 2 luglio difenderà la porta dell'Italia di Mancini contro il Belgio, nel match valevole per i quarti di finale dell'Europeo in programma a Monaco di Baviera. Diretta tv dalle 21 su Rai1 e su Sky Sport 1.

